Samuel Paty: la cité scolaire Camille Vernet à Valence, rend hommage au professeur assassiné

Matinée d'hommage à Samuel Paty ce vendredi 15 octobre dans la cité scolaire Camille Vernet à Valence. 1500 élèves rassemblés dans la cour de l'établissement en présence d'enseignants et de la députée Mireille Clapot. Un olivier a été planté en mémoire du professeur assassiné il y a un an .

1500 élèves se sont rassemblés dans la cour de la Cité scolaire Camille Vernet à Valence pour rendre hommage au professeur Samuel Paty assassiné devant son collège des Yvelines il y a un an pour avoir montré à sa classe des caricatures de Mahomet.

L'ambiance tumultueuse de la cour de récréation est devenue très solennelle ce vendredi matin. L'ensemble scolaire a vu grand pour cette journée de commémoration. Une fanfare composée d'élèves pour jouer "Amazing grace" et le chant des partisans, des discours prononcés et le poème " Liberté" de Paul Eluard déclamé par les élèves. A la fin de la cérémonie, un olivier a été planté dans la pelouse de la cour pour se souvenir.

"La liberté d'expression c'est l'une des valeurs les plus importantes de notre nation"

Beaucoup d'élèves se montrent sensibles face à la gravité de la situation. Pas un bruit pendant la minute de silence et tous s'accordent sur l'importance de la laïcité et de la liberté d'expression : "cette valeur est l'une des plus importantes de notre nation" explique un élève de terminale, d'autres pointent la cruauté et l'injustice de cet assassinat comme Manon en cinquième : "c'est pas juste qu'il se soit fait tuer ! "

"Notre école est le reflet de la société"

Le Proviseur Jaques Pochon parle aux élèves rassemblés en hommage à Samuel Paty. © Radio France - Erwan Chassin

Cela fait plusieurs jours que l'établissement se prépare. En cours, professeurs et élèves parlent laïcité, liberté d'expression et tolérance. "Notre école est le reflet de la société" souligne Jaques Pochon le proviseur de la cité scolaire. "Certains élèves ont des questions autour de ces trois valeurs et nous enseignants nous essayons d'y répondre pour aider les élèves à comprendre" conclut le Chef d'établissement. Durant toute la semaine prochaine, ces cours seront maintenus.

Le chant des partisans pour conclure cet hommage

"Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute" pouvait-on entendre résonner dans la cour de l'établissement au son de la fanfare des élèves. Le chant des partisans entonné pour clore cette matinée d'hommage à Samuel Paty. "C'est un chant choisi parce qu'il faut résister face à l'obscurantisme souligne Jaques Pochon. C'est un chant qui marque les esprits", explique le Proviseur. Pour l'occasion, il a été légèrement modifié, le nom de Samuel Paty inscrit dans les paroles.

Une élève participe à la mise en terre d'un olivier en hommage à Samuel Paty © Radio France - Erwan Chassin

Elèves et enseignants ont ensuite mis en terre un olivier, signe de paix et d'unité.