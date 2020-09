Sancerre : le collège, enfin rénové, inauguré

Cette inauguration est un soulagement pour tous. La première réflexion sur les travaux remonte à 1982, les travaux ont été votés en 2011 pour un permis de construire délivré en 2014. Le plus simple aurait bien sûr été de reconstruire, mais aucun terrain n'a été trouvé, d'où le coût important de cette rénovation sur cinq ans. Tout a finalement été cassé. Le collège datait de 1967. "La seule chose qui reste de cette époque, c'est la statue à l'entrée du collège, la vendangeuse, explique Sylvain Gosset, principal du collège. Les salles étaient ce qu'elles étaient, mais c'est surtout aux intercours, aux récréations, ou au self que c'était très compliqué de gérer les élèves et le chantier."

La coupure du ruban pour l'inauguration du collège de Sancerre © Radio France - Michel Benoit

Cinq ans de travaux, cinq ans de désagrément pour une rénovation très coûteuse qui absorbait chaque année une bonne partie de l'enveloppe du conseil départemental. "Cette manne qui ne sera plus à consommer sur le collège de Sancerre. On va pouvoir l'affecter aux autres établissements du département explique Michel Autissier, président du conseil départemental du Cher, et certains attendent car ils en ont bien besoin."

Les élèves du collège de Sancerre bénéficient d'une vue merveilleuse sur le vignoble. © Radio France - Michel Benoit

Laurent Pabiot, maire de Sancerre, préfère maintenant regarder devant. "Laissons le passé là où il est. Regardons l'avenir parce qu'on a un bel établissement et on a des effectifs en croissance. On espère que ces nouveaux locaux rénovés permettront d'attirer des élèves, partis étudier dans la Nièvre." 380 élèves sont inscrits pour cette rentrée, c'est une quarantaine de plus en trois ans. C'est la première fois que Francine Leca donne son nom à un établissement.

Francine Leca, première femme chirurgienne cardiaque

Sa fondation Mécénat Chirurgie Cardiaque a permis de guérir 3.500 enfants dans des pays en voie de développement. Francine Leca, âgée de 82 ans, compte bien venir régulièrement à Sancerre. "A mon réveil ce matin, en voyant depuis ma fenêtre ce paysage de vignes sur les coteaux, je me suis dit que c'était un pays béni des cieux ! C'est un joli collège et je suis extrêmement fière et heureuse de penser qu'il porte mon nom. Et je ne veux pas que cela s'arrête là. Je veux qu'on fasse vivre cette relation avec des projets qu'on construira.

Je viendrai aussi souvent que possible

Si cela pouvait porter les élèves pour monter des actions en faveur de mon association. Cela permettrait de fédérer ces enfants, ce qui est toujours intéressant, et puis de rapporter un peu d'argent pour faire venir des enfants de pays en voie de développement afin de les opérer de leur cœur malade. C'est une chirurgie magnifique mais qui a besoin de beaucoup d'argent."

Francine Leca, dans le collège qui porte désormais son nom à Sancerre (Cher) © Radio France - Michel Benoit

La fondation Mécénat Chirurgie Cardiaque de Francine Lecat permet d'opérer environ 350 enfants par an, des enfants qui mourraient dans leur pays si elle n'intervenait pas. Un autre médecin célèbre a déjà donné son nom à un collège du Cher. Le généticien Axel Kahn, parrain du collège multi-sites de Châteaumeillant/Le Chatelet.