Dans la vallée du Doubs, Glère se bat pour garder son école

Les parents de l'école de Glère voulaient frapper un grand coup, ce mercredi matin, en paralysant la traversée de Saint Hyppolite, pour dénoncer la possible fermeture de leur école, dont la classe unique serait rapatriée dans le village voisin Vauffrey.

Dans la longue file d'attente qui s'étale en aval de saint Hyppolite, les avis sont partagés. "Un village, une école, c'est normal. Il faut défendre le service public dans nos campagnes" s'exclame Eric. Mais les klaxons font entendre une autre voix. "Franchement, ils abusent, avec leur blocage. Nous, on travaille. Qu'ils aillent manifester à Besançon", répond Luc.

Il faut dire qu'à eux seuls, la demi douzaine de parents a réussi à faire de la traversée de Saint Hyppolite un cauchemar pour les automobilistes qui se rendent à leur travail. Alors que les camions et les voitures s'accumulent de part et d'autre du pont, les parents prennent le temps d'expliquer leur combat et de proposer leur pétition aux automobilistes.

"Nos villages sont en train de dépérir. C'est maintenant qu'il faut agir", dit Déborah qui s'est jointe aux parents. "On ne se bat pas que pour Glère, mais pour toute la vallée du Doubs".

Ca bouchonne pour l'école. © Radio France - Christophe Beck

La semaine dernière, l'inspection d'académie a informé les parents de son projet de fusionner leurs deux écoles de Glère et de Vauffrey, dès la rentrée 2017. Les 18 élèves de la classe unique de Glère (maternelle et cour préparatoire) iraient rejoindre leurs camarades de Vauffrey (CE1 et 2 et CM 1 et 2). Une manière de créer un véritable pôle éducatif. Les parents s'y opposent, en raison de la géographie de cette vallée aux confins de la Suisse où les transports sont éprouvants notamment pour les tous petits.

Les parents ont reçu le soutien ce mercredi du maire et conseiller départemental de Saint Hyppolite, Serge Cagnon. "D'années en années, les classes reculent. Brémoncourt avait été supprimé par le passé. Aujourd'hui, c'est au tour de Glère. Encore une école sacrifiée, alors que Glère constitue le coeur de cette vallée du Doubs". Serge Cagnon espère pouvoir faire reculer l'inspection d'académie.