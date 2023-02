Sarcelles : une marche aux flambeaux contre la réforme des retraites vendredi

Ils vont donner de la voix contre la réforme des retraites, même hors de la capitale. Le collectif Val d'Oise Est, composé d'enseignants et de parents d'élèves du Val d'Oise, organise une marche aux flambeaux ce vendredi à 18 heures, entre Sarcelles et Garges-lès-Gonesse.

"Quand on vit là-bas, c'est très loin de Paris et on ne peut pas venir facilement manifester", explique Emilie, professeure de CE1 à l'école Jean Jaurès de Sarcelles et membre du mouvement social.

"Visibiliser" les précarisés

L'enjeu de cette marche à un horaire tardif est, selon elle, de "visibiliser une partie de la population qui est précarisée, qui n'habite pas à Paris [...] et qui ne peut pas rater une journée de travail". Par exemple, les femmes de ménage de son établissement et les "mamans isolées" qui ne peuvent pas faire garder leurs enfants en bas âge. Mais le mouvement est ouvert à toutes les professions, précise Emilie.

Le collectif est né en 2020, au moment de la mobilisation contre le projet initial de réforme des retraites, abandonné par le gouvernement. Le 29 septembre dernier, celui-ci a manifesté à Paris pour dénoncer une "rentrée catastrophique dans le Val d'Oise Est" à cause de diminution de moyens dans les écoles.