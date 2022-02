Les enseignants du lycée Pré de Cordy à Sarlat appelés à se mettre en grève le jour de la rentrée

Les cours risquent d'être fortement perturbés ce lundi 28 février pour les 1.200 élèves du lycée Pré de Cordy en Dordogne. A l'appel du SNES et de la CGT, les enseignants sont appelés à cesser le travail et à se rassembler dès 9 heures devant les grilles de l'établissement. Ils protestent contre la baisse annoncée pour 2022 de la dotation hebdomadaire globale. Cette enveloppe d'heures, attribuée par le rectorat à chaque lycée, permet d'assurer l'ensemble des enseignements obligatoires et facultatifs sur la semaine. La nouvelle dotation réduit de 23 heures les enseignements pour le lycée professionnel, 45 heures pour le lycée général et technologique.

Pour David Chassaigne, enseignant d'EPS et secrétaire de la section CGT éducation des lycées, "cette baisse de dotation risque de se traduire par des effectifs plus importants dans les classes, et la suppression de certains dispositifs d'aide et d'accompagnement". Pour les syndicats, cette baisse de dotation menace l'équivalent de six postes de professeurs, titulaires et contractuels.