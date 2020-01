Sarlat : l'église vend l'école Sainte Croix qui deviendra un hôtel 4 étoiles et un resto gastronomique

Sarlat-la-Canéda, France

Le diocèse de Périgueux et de Sarlat a vendu l’hôtel particulier qui accueillait l'école primaire Sainte Croix . Le bâtiment du 17 ème siècle a été cédé à un professionnel de l’hôtellerie en juin dernier pour 650.000 euros. Les écoliers seront scolarisés dans des locaux tout neufs sur le site de Saint Joseph juste au dessus, bien plus pratique pour les enfants et leurs parents comme l'explique Benoit De Basin, en charge de l'immobilier du diocèse: "L'école est située dans un lieu dont l’accès est compliqué pour les parents, de plus sa mise en accessibilité était très complexe. Le coût des travaux aurait été considérable. "

L'association Saint Michel qui gère le patrimoine de l'enseignement catholique des diocèses de Périgueux et de Sarlat a donc choisi d'installer les petits de l'école primaire dans de nouveaux bâtiments sur le site du collège. Les travaux vont démarrer en février.

le projet de la nouvelle école primaire Sainte Croix à Saint Joseph Sarlat - Cabinet Archi Studio

Les enfants y seront accueillis dès la rentrée prochaine. Pour Christian Dutreuilh, le président de Saint Michel," il y a tout à y gagner, les coûts seront mutualisés pour le chauffage ou la restauration par exemple. Mais il s'agira aussi d'un véritable ensemble scolaire avec une nouvelle dynamique entre le lycée professionnel, le collège et l'école. Ce nouveau départ permettra aussi de tordre le cou à la rumeur qui parcourait "radio traverse" selon Christian Dutreuilh, qui avait condamné un peu vite l'école Sainte Croix sérieusement rajeunie à la rentrée prochaine .

Extension de l'hôtel de la Madeleine et restaurant gastronomique

C'est le propriétaire de l'hôtel de la Madeleine, situé juste derrière l'école, Eric Braizet, qui a acquis le bâtiment. Il a été séduit dit-il par le bâtiment "avec ma femme nous aimons beaucoup les vieilles pierres". Il a pour projet d'agrandir l'hôtel quatre étoiles existant en faisant communiquer les deux bâtisses. Cela représente 16 chambres supplémentaires.

" On peine à trouver des restaurants de grande qualité en dehors du Grand Bleu"

Eric Braizet a également pour projet d'y installer un restaurant gastronomique. Il est en négociation avec plusieurs restaurateurs dont le patron du Grand Bleu, restaurant étoilé situé à côté de la gare. On veut tirer vers le haut dit-il, "pour Sarlat et pour le Périgord dans son ensemble, il y a un réel besoin sur Sarlat qui est quand même une ville gastronomique et au niveau restauration malheureusement, à part le Grand Bleu, on peine à trouver des restaurants de grande qualité, au niveau du centre-ville, il y a des efforts à faire".

Les travaux devraient démarrer en septembre prochain pour une ouverture à l'été 2021.