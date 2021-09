Grève : les profs manifestent au Mans pour de meilleurs salaires et conditions de travail

"Ce sont encore des effets d'annonce". Quentin Legay fustige la communication de Jean Michel Blanquer. Ce professeur à l'école Paul Eluard- Sablonnière au Mans vient de vivre une rentrée tout sauf "normale" contrairement aux propos du ministre de l'Education nationale. "C'est bien la deuxième rentrée sous Covid. Un rentrée exceptionnelle sans moyens alloués à la mise en place par exemple de classes qui pourraient être dédoublées avec des effectifs réduits qui permettraient une réelle distanciation". Pas de masques non plus mis à disposition des professeurs.

Huit classes fermées sur seize dans une école du Mans

Les premiers cas de Covid chez les élèves ne se sont pas fait attendre. "Une première classe a fermé à la rentrée. Aujourd'hui nous en sommes à huit sur 16". Et à nouveau se pose la question de l'école à distance. "Le problème, c'est que dans nos quartiers, les familles ne sont pas dotées des moyens informatiques permettant la mise en place d'un travail à distance. Nos familles sont plutôt équipées de smartphones et les applications ne fonctionnent pas correctement sur les smartphones. Nous en sommes encore aux polycopiés. Donc il y a les discours ministériels mais pour les familles il n'y a rien de réellement mis en place pour les aider à faire l'école à la maison. On se débrouille".

Quentin Legay, enseignant dans une école primaire du Mans et secrétaire départemental du SNUDI-FO © Radio France - yann lastennet

Des salaires jugés insuffisants par les enseignants

Les profs veulent aussi de meilleurs salaires. " Il faut savoir que les enseignants français gagnent en début de carrière l'équivalent de 6% de moins que la moyenne des pays de l'OCDE". Conscient de ce retard, le ministère de l'Education a débloqué près de deux milliards de plus pour revaloriser les salaires cette année et en 2022. Avec depuis le mois de mai, une prime d'une centaine d'euros net par mois pour les profs en début de carrière. Une prime sera étendue à ceux qui ont jusqu’à 22 ans d’ancienneté, soit près de 58 % des professeurs. Mais ceux qui ont le plus d'ancienneté veulent aussi en bénéficier. "Ce sont des miettes" réagit Quentin Legay. "Nous voulons le dégel du point d'indice pour que cela bénéficie à l'ensemble des enseignants. Car pour l'instant ce n'est qu'une prime. Une prime çà s'enlève, çà se rajoute, çà se modifie. On souhaite le même traitement pour tous les enseignants". Le secrétaire départemental du SNUDI-FO souhaite aussi un rallonge financière pour les directeurs. Ils ont bénéficié d'une augmentation de 450 euros par an. "Cà correspond à 37 euros nets par mois en plus pour toutes les tâches supplémentaires qui se sont mises en place par rapport au Covid, aux tests salivaires. Il y a aussi les contacts réguliers avec l'ARS alors que les directeurs ne sont pas déchargés ou trop peu. Ils n'ont pas les moyens de faire correctement leurs missions".

Pourquoi faire grève, trois semaines seulement après la rentrée ?

L'UNSA partage les revendications de FO ou de la CGT et pourtant le deuxième syndicat de l'Education nationale n'appelle pas à manifester aujourd'hui "Faire une grève chaque année par habitude, ce n'est pas dans notre ADN" expliquait ce matin sur France Bleu Maine Willy Vauvelle, secrétaire départemental SE-UNSA en Sarthe. Surtout que les parents ont déjà été confrontés à des fermetures de classes à répétition et à l'école à la maison depuis le début de la crise sanitaire. " C'est compliqué en effet, trois semaines seulement après la rentrée" reconnait Quentin Legay. " Mais il faut montrer à notre ministre que nous sommes pas d'accord. Nous nous battons dans les instances et à Force Ouvrière, nous avons l'habitude de montrer que nous sommes pas contents dans la rue également". Un mouvement qui s'annonce peu suivi. La direction académique annonce 1.53% de gréviste ce jeudi chez les enseignants du Premier degré.

