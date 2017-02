Sarthe : inquiétudes sur l’avenir des écoles rurales

Le gouvernement préconise de regrouper les écoles de campagne. Cette réforme baptisée « convention ruralité » ne sera finalement pas mise en œuvre, en Sarthe, en septembre 2017. Mais elle inquiète de nombreux enseignants et élus persuadés qu’elle sera appliquée dans les prochaines années.

Touche pas à mon école rurale ! Gwennaëlle Tonnelier enseigne en classe de CE1 à Mézières-sur-Ponthouin, village de 700 habitants, près de Bonnétable. Elle a fait le choix de travailler à la campagne. Elle témoigne de son attachement à l’école de proximité. « C’est un cadre plus familial », relève l’enseignante. « Dans notre établissement, nous sommes 72 cette année. Tous les élèves se connaissent. La petite structure permet des relations beaucoup plus humaines. Les contacts avec les parents sont simplifiés. Il en va de même avec la commune : nous voyons le maire deux ou trois fois par semaines. Nous pouvons lui dire des choses de manière informelle ».

Un bon niveau scolaire

Et dans les petites écoles, le niveau n'est pas moins bon. C'est un faux argument, assure Virginie Leveu, enseignante en CP à Courcemont. « On nous dit l’inverse ! », explique l’institutrice. « Nos élèves qui arrivent au collège de Bonnétable auraient de meilleurs résultats que ceux qui viennent de l’école primaire de Bonnétable : c’est la preuve que nos écoles rurales valent la peine ! » Et l’institutrice avance une explication : « On suit les élèves pendant plusieurs années car souvent on enseigne sur plusieurs niveaux. On est là pour répondre à leurs difficultés plus encore que dans les écoles qui pratique le changement de maître tous les ans ».

"Une remise en cause de l'égalité d'accès aux services publics"

Pour l'instant, la Sarthe n'est pas concernée par ces regroupements d'école, même si le nombre d'élèves en zone rurale est en baisse. Le directeur des services académiques a finalement fait marche arrière pour la prochaine rentrée. Mais la menace plane pour les suivantes, assure Julien Cristofoli, co-secrétaire du SNUIPP. Le syndicat d'enseignants du premier degré organisait ce mercredi un colloque au lycée agricole de Rouillon sur le thème : « Ecole des villes, écoles des champs, comment sortir de la fable ». Le responsable est inquiet : « dans cette idée de fermer des écoles et de les concentrer, la première incidence c’est l’éloignement du service public qu’est l’école des familles », explique Julien Cristofoli. « C’est une remise en cause de l’égalité sur le territoire. Notre département étant rural, il serait curieux de ne pas voir de « conventions ruralité » se mettre en place dans les prochaines années ».

"Un village sans école est un village qui meurt"

Il en va donc de la survie des petites communes, insiste Gérard Clément, maire de Greez-sur-Roc et membre de l'association des maires ruraux de la Sarthe. « Si une commune perd son école, c’est un village qui meurt » résume l’élu. Il témoigne : « quand quelqu’un se renseigne en vue de venir habiter dans votre village, il demande où se situe l’école. Si vous indiquez qu’elle est à 5km ou 10 km, il répond : non, ça fait trop loin ! » En Sarthe, une école sur quatre est située en zone rurale. Pour la rentrée 2017, les effectifs seront en baisse d’environ 700 élèves dans tout le département pour le premier degré. Mais vingt postes supplémentaires d’enseignants seront ouverts.