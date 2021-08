Sarthe : "La rentrée scolaire ne sera pas normale" selon la FSU

A quelques heures du retour des élèves sarthois en classe (la rentrée aura lieu ce jeudi 2 septembre), la FSU 72 alerte sur le contexte de "grande impréparation" dans lequel va s'effectuer cette rentrée. Bien que le ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer estime qu'elle sera "normale", le syndicat d'enseignants affirme lui au contraire que "rien ne le sera" (port du masque, récréations séparées, tests, probables cours en distanciels). Il reste beaucoup trop de zones d'ombres et de trous dans le protocole sanitaire affirment les responsables syndicaux.

Il y a pourtant des questions très concrètes à régler rapidement prévient Marianne Masson, co-secrétaire du Snuipp "comme par exemple l'accueil des parents. Le jour de la rentrée, traditionnellement, les parents entrent au moins dans l'école et presque toujours en maternelle, ils entrent dans les classes. Là, on ne sait toujours pas si ce sera possible". Autre exemple : "Nous avons des collègues qui enseignent dans des lieux de soins ou des structures du médico social. On sait que les personnels de ces établissements doivent être vaccinés au 15 septembre. Or ces enseignants là n'ont pas été contactés par le ministère de l'éducation pour leur signifier cette obligation vaccinale".

Comment concilier cours en présentiel et à distance ?

Quid aussi des masques pour les enseignants, pas encore livrés dans les écoles et des capteurs de CO2 et des purificateurs d'air, pas installés dans les classes ? "On n'est pas prêts dans le premier degré" et ce n'est pas mieux dans le second explique Serge Bertrand du Snep-FSU : "Avec le système un cas positif, ceux qui ne sont pas vaccinés restent chez eux et les autres viennent en cours, qui va prendre en charge et assurer le suivi de ceux qui seront chez eux ? On ne sait pas." Il s'interroge aussi sur les stages pour les élèves des lycées professionnels. "Nos élèves vont aller dans certains cas en Ehpad, d'autres dans des restaurants pour les lycéens des filières hôtellerie-restauration. Est-ce qu'ils devront avoir le pass sanitaire ? On est dans le flou le plus total".

Le risque d'une catastrophe scolaire

La FSU 72 demande donc à l'Education nationale de vite préciser ces points. Et une véritable campagne de tests. Il faudrait deux tests par semaine et par classe estime Julien Cristofoli, co-secrétaire du Snuipp qui s'appuie sur le modèle anglais. C'est pour lui la solution pour réussir à faire cours sans masque.

Mais avec la multiplication des tests se posera alors inévitablement le problème des fermetures de classes. D'ailleurs avec l'instauration de la règle "classe fermée dès le premier cas positif" contre trois l'an dernier, il s'attend effectivement à une pluie de fermetures. "Le Conseil scientifique redoute dans son dernier avis des fermetures itératives, c'est à dire répétées. Un cas, on ferme la classe, les élèves reviennent une semaine après et il y a un autre cas et on referme. C'est une catastrophe scolaire qui se prépare si on est dans cette configuration là".