Sarthe : Le département met à disposition du matériel informatique pour les collégiens

Après l'annonce d'une fermeture des collèges sur tout le territoire jusqu'au 3 mai et deux semaines de cours à distance, le Conseil Départemental de la Sarthe va prêter aux élèves tablettes ou ordinateurs pour ceux qui ne disposent pas de matériel informatique. Une action qui avait déjà été menée lors du premier confinement, comme le souligne Dominique Le Mèner, président du conseil départemental de la Sarthe :

"En mars dernier on avait prêté 100 ordinateurs et 100 tablettes, du coup on a voulu réitérer l'opération, car on sait qu'il y a un vrai besoin. C'est un dispositif qui s'adresse à tous les élèves à partir du moment où ils en ont besoin. On est attentif à l'égalité des chances, c'est ça notre principal combat".

Avec le prêt d'équipements numériques, le président du département Dominique Le Mèner veut garantir l'égalité des chances entre les collégiens sarthois, quand ils feront cours à distance. © Radio France - Jean Rinaud

Des prêts qui s'organisent en interne dans chaque établissement scolaire avec les stocks qui avaient déjà servi lors du premier confinement. C'est notamment aux familles de faire la demande auprès du collège où l'élève est scolarisé.