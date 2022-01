Sarthe : le nouveau protocole sanitaire dans les écoles, casse-tête pour les parents d'élèves

En raison de la propagation fulgurante d'Omicron, du nouveau protocole dans les écoles et du manque de professeurs remplaçants, de plus en plus de parents d'élèves sont contraints de garder leurs enfants à la maison.

C'est un début d'année chaotique pour les parents d'élèves. La rentrée à peine effectuée, avec Omicron et le nouveau protocole dans les écoles, de très nombreux enfants se retrouvent dans l'obligation de retourner à la maison, que que ce soit pour quelques heures ou plusieurs jours. Entre les professeurs en arrêt et non remplacés faute d'effectifs suffisants, les élèves à l'isolement pendant cinq à sept jours parce que positifs et ceux obligés de passer trois tests en quatre jours parce que cas contact, les classes se vident. Et les parents doivent s'organiser pour garder leurs enfants.

Deux heures après les avoir déposer, les parents de ceux d'une classe de CE1 de l'école Saint Louis au Mans ont dû ainsi retourner chercher leurs enfants raconte Cécile : "J'ai reçu un appel. Il y avait un cas positif dans la classe de ma fille. J'ai dû quitter le travail pour aller la faire tester. Si c'est négatif, elle repart à l'école, sinon on avisera". Mais quelque soit le résultat, il faut s'organiser professionnellement. "J'ai reporté mes rendez-vous mais ce n'est pas simple". Ceux qui le peuvent confient leurs enfants aux grands parents, d'autres combinent télétravail et classe à la maison comme Sévérine, "Pas idéal mais c'est toujours mieux que de poser des congés". Les parents sont également contraints de passer de passer de longues minutes voire heures dans les immenses files d'attente des centres de dépistage ou des pharmacies. "C'est ça le plus difficile" raconte Aurélie, maman d'une petite fille de 7 ans. "On ne peut passer notre temps à cela. Une fois ça va mais cela ne peut pas être comme ça toutes les semaines".

Professeur absent 5 semaines et pas de remplaçant

Tous croisent aussi les doigts pour que l'enseignant de leurs enfants ne soit pas absent dans les prochains jours "parce qu'il n'y a plus de remplaçants disponible. On nous a prévenu" explique Cécile. C'est la réalité à laquelle est confrontée Eléonore, mère d'un garçon de 7 ans en CE1 à l'école Marceau du Mans. Il n'a pas retrouvé sa classe à la rentrée "parce que sa maitresse est en arrêt maladie pour cinq semaines". Pas de remplaçants et avec le nouveau protocole, il n'est plus possible de dispatcher les écoliers dans les autres classes. "Or moi, je ne peux pas m'arrêter parce que je suis enseignante et mon mari, son employeur lui propose soit un arrêt pour enfant malade, mais notre fils n'est pas malade, soit prendre sur ses congés. On est donc dans l'expectative, cela génère beaucoup de stress".

Un manque d'anticipation selon la FCPE

Il ne s'agit pas d'un cas isolé. Selon Xavier Pallard de la FCPE de la Sarthe, "c'est très compliqué dans beaucoup d'écoles de Sarthe. On a des parents qui sont un peu désœuvrés. En plus des professeurs, il y aussi les Atsem qui peuvent manquer. Alors on ne remet pas du tout en cause les mesures anti-covid mais cela désorganise la vie des parents, des enfants et des enseignants. Je pense qu'on aurait pu mieux anticiper. Cela fait par exemple un an qu'on réclame des capteurs et cela ne vient pas. Là, on annonce un nouveau protocole le dimanche pour le lundi, ce n'est pas ce qu'on peut appeler une rentrée sereine".