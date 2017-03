Sarthe : à peine adoptée, la carte scolaire déjà remise en cause

A peine adoptée, la carte scolaire est déjà remise en cause en Sarthe : elle prévoyait 24 fermetures de classes à la rentrée prochaine pour 12 ouvertures, mais de nouvelles écoles pourraient être menacées confirment au moins deux maires, à Champfleur et Domfront-en-Champagne.

A la fin du mois de février, l'annonce de la carte scolaire pour la rentrée 2017 en Sarthe avait parue plutôt modérée : malgré la baisse du nombre d'élèves, la Sarthe gagnait 20 postes d'enseignants pour permettre un peu plus de souplesse. Autrement dit : éviter les fermetures de classes là où les effectifs étaient tangents. Mais des courriers envoyés aux maires d'au moins deux communes remettent en cause cette idée. A Champfleur et Domfront-en-Champagne, l'inspection d'académie annonce un comptage des élèves à la rentréee. Le maintien d'une classe dépendrait donc du résultat.

Ecoutez la colère du maire de Champfleur et de Dominique Chaperon, le secrétaire du syndicat FSU en Sarthe

La surprise des maires

Le maire de Champfleur François Hanoy est "tout à fait surpris. J'ai envoyé un courrier ce mercredi en demandant à l'inspecteur d'académie de nous donner des précisions". Le 7 mars, le comité départemental de l'éducation nationale avait abouti à un projet de 24 fermetures pour 12 ouvertures de classes et 20 postes d'enseignants en plus dans le département. Il n'était alors pas question de fermeture à Champfleur et Domfront. Dominique Chaperon, le secrétaire du syndicat FSU en Sarthe a aussi écrit à l'inspection d'académie pour dire sa colère :

Les courriers [envoyés aux maires] sont datés du 8 mars, c'est-à-dire le lendemain [du comité départemental]. On a voulu cette année donner l'image d'une carte scolaire positive dans un contexte électoral particulier. C'est quand même un manque total de transparence.

Un manque de transparence

Selon le résultat ces comptages changeraient la donne pour les enseignants et leurs demandes de mutation. Et bien sûr pour les communes leurs écoles et les conditions de d'étude des enfants. A Champleur il y a actuellement 7 classes, une par niveau. En ce moment on compte et re-compte donc les prévisions explique le maire : "On en était à 161 pour l'an prochain, sachant que le seuil de fermeture d'une classe et à 156". Rien n'est décidé à ce stade mais on ignore combien d'écoles sont concernées par ces comptages donc combien de classes supplémentaires risquent donc de fermer à la rentrée.