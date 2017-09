A Sartilly-Baie-Bocage, les élèves vont pouvoir faire leur rentrée

A Sartilly-Baie-Bocage, dans le sud-Manche, l'école est restée fermée ce lundi 4 septembre faute de personnel suffisant. Un accord a finalement été trouvé dans la journée : les quatre encadrantes, dont les contrats aidés ont été supprimés, vont être réembauchées.

Les 300 élèves de Sartilly n'ont pas pu faire leur rentrée ce lundi 4 septembre. "Impossible d'ouvrir l'école, c'est une question de sécurité, a expliqué le maire Gaetan Lambert aux 250 parents et enfants réunis devant les grilles. _Il manque 4 personnes sur les 12 encadrants. Leurs contrats aidés ont été supprimés brutalement fin aoû_t. Du coup, nous ne pouvons plus assurer la cantine, ni la garderie du soir et il manque des atsem dans les classes de maternelles."

La commune de Sartilly va finalement réembaucher du personnel pour encadrer les enfants à l'école © Radio France - Lucie Thuillet

Retour en classe mardi

Dans la journée, les discussions ont repris avec les services de la préfecture et de l'éducation nationale et un accord a finalement été trouvé pour réembaucher ces 4 salariés, avec un contrat différent. Pour quelle durée ? "Je ne le sais pas encore, admet le maire. Il reste aussi des choses à éclaircir sur le financement de ces contrats, mais l'important c'est de débloquer la situation". Les écoliers de Sartilly vont pouvoir retourner en classe dès ce mardi 5 septembre.