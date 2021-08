Savez vous comment supprimer la Covid des écoles ? la solution de la mairie de Cannes

La mairie de Cannes a installé 300 détecteurs de CO2 et 120 purificateurs d'air dans toutes les salles de classe de la ville. Un outil de plus dans l'arsenal anti-Covid

Pour lutter contre le Covid à l'école, en plus des gestes barrières, des tests, de la vaccination ou même des services à la cantine plus nombreux et espacés, la mairie de Cannes a installé des centaines de détecteurs de CO2 (Dioxyde de carbone) et des purificateurs d'air dans les 230 classes des écoles communales de la ville. Pour le maire David Lisnard "cela permet de gérer de façon optimale la qualité de l'air dans les pièces. et c'est un élément de lutte contre la propagation par aérosol du virus".

Pourquoi les détecteurs de CO2 ?

Il y a un détecteur par classe, et il fonctionne comme une alarme, soit sous forme de boitier, soit sous la forme d'une borne lumineuse qui avertit en temps réel du niveau de CO2, grâce avec un système de couleurs. Si la lumière est verte tout va bien! si c'est orange il vaut mieux ouvrir les fenêtres le seuil de CO2 est atteint et si la lumière apparaît rouge, là on sature, tout le monde sort. Si une pièce est saturée en CO2 il faut aérer, la charge virale dans l'air aussi est forte. On sait tous à peu près comment ça marche un détecteur de CO2, mais concrètement un purificateur d'air en quoi ça va nous aider à lutter contre le Covid?

Pourquoi des purificateurs d'air?

Meriam Rekaik est manager du développement commercial de l'entreprise Clémentz-Euromégras qui produit des purificateurs d'air, les mêmes que ceux qui ont été acquis par la ville de Cannes. Les purificateurs permettent "de filtrer l'air ambiant afin d'en supprimer tous les polluants chimiques et naturels" sur lesquels se nichent "les virus et les bactéries. Il permet de diminuer une charge virale".

Les purificateurs sont équipés d'un filtre à particules qui va faire barrière. La Covid ou les bactéries ont besoin d'un hôte pour se véhiculer et ces hôtes ce sont les polluants, les particules fines notamment, mais aussi les moisissures. Ces particules sont filtrées, ce qui permet aussi d'éviter les infections comme la gastro entérite ou les états grippaux, de même que les pollens et autres allergènes.

L'initiative cannoise fait école. Les municipalités s'y mettent les unes après les autres. La ville de Saint-Laurent-du-Var s’équipe également de 115 capteurs Co2, qui seront déployés dans les crèches et les écoles dès cette rentrée. La municipalité de Nice équipera les 173 restaurant scolaires d'ici Toussaint.

Combien ça coûte?

Pour le maire de Cannes, David Lisnard "ce sont des dispositions supplémentaires qui ont été prises en charge intégralement par la mairie de Cannes de façon anticipée et proactive pour contribuer à réduire le risque dans les établissements scolaires, pour les enfants, pour les enseignants et pour les autres personnels qui pourraient les fréquenter". L'investissement pour la municipalité de Cannes est de 250 000 euros. De plus en plus d'entreprises s'intéressent à ce type de détecteurs et de purificateurs pour protéger leurs salariés.