Course automobile entre Warren et sa maman autour de la table à manger

Domessin, France

Sans accompagnant en dehors des heures de classe, Warren est vulnérable. Il est atteint d'un handicap physique dit "invisible". Il a un problème de motricité sur tout le côté droit de son corps : "s'il on le voit tout seul, on se doute pas de son handicap mais c'est lorsqu'on le voit évoluer avec d'autres enfants de son âge, que l'on se rend compte de la réalité de son handicap. _Marcher lui coûte beaucoup d’énergie_" explique son père Robin.

Suivi depuis sa naissance, le petit garçon est à l'école quatre matins par semaine et passe ses après-midis dans un centre spécialisé.

Le suivi de Warren est très lourd alors donnons lui tous les moyens pour réussir !

Il y a une auxiliaire de vie scolaire à l'école de Domessin mais elle doit s'occuper de plusieurs enfants. Elle est présente pendant certaines heures dans sa classe là où Warren est autonome "Il est intellectuellement en avance pour son âge et a une chaise adapté. C'est surtout en dehors des cours qu'on a besoin de quelqu'un, dans la cour ou pour l'accompagner aux toilettes"

Sans accompagnant, Warren ne peut faire de la gym comme les autres élèves :"la maîtresse fait le cours aux autres élèves et le tient par la main, c'est typiquement le moment où il faut quelqu'un s'il on veut qu'il progresse."

Nous avons fait les choses correctement, à l'Etat de suivre !

Comme tous les enfants, il joue et il court pendant la récréation mais le petit garçon peut facilement perdre l'équilibre et tomber sur la tête. Ses parents appréhende chaque sortie d'école "Il est tombé lundi, il s'est blessé à la lèvre, il ne sait pas forcément se défendre si un autre élève le pousse. Il apprend de plus en plus à tomber mais on le retrouve souvent avec des gros bobos. _On s'inquiète pour sa sécurité._"

Neuf mois d'attente et toujours rien

Ses parents ont déposé tous les dossiers, ont rempli tous les papiers demandés pour bénéficier d'un auxiliaire de vie spécialisé aussi appelé accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH). Ils ont fait cette demande en janvier : "C'est obligatoire. On s'y est pris à temps pour ne pas cette situation arrive. Après trois semaines de rentrée, il serait temps que notre auxiliaire arrive ! Le suivi de Warren est très lourd, donnons lui tous les moyens pour réussir. Nous avons fait les choses correctement, à l'Etat de suivre !"

Le syndicat majoritaire des professeurs de Savoie (SNUipp) appelle au rassemblement ce mercredi à 11h devant l'inspection académique de la Savoie (DSDEN).