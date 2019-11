Savoie : des directeurs d'école dénoncent leurs conditions de travail dans une lettre ouverte

Près d'une trentaine de directeurs d'école et d'enseignants savoyards se sont rassemblés ce mercredi devant l'inspection académique à Chambéry, un mois et demi après le suicide de Christine Renon à Pantin. Ils dénoncent leur conditions de travail et réclament plus de moyens dans une lettre ouverte.

Chambéry, France

Un collectif d'une trentaine d'enseignants et de directeurs d'école savoyards a rédigé un courrier dans lequel ceux-ci dénoncent leurs conditions de travail et tout ce qu'il "manque" à l'école pour assurer son bon fonctionnement. Ils réclament également la nécessité d'éviter d'autres drames, en rappelant le suicide de leur collègue Christine Renon à Pantin le 21 septembre dernier. Ce n'est pas la première fois que des enseignants savoyards se mobilisent suite à la mort de Christine Renon."La profession a été énormément touchée par le décès de Christine Renon. Et dans son courrier, tous les directeurs, tous les enseignants s'y retrouvent parfaitement" insiste un ancien directeur, venu ce mercredi matin avec une trentaine d'autres personnels de l'éducation nationale devant l'inspection académique à Chambéry.

Les enseignants et directeurs d'école sont venus devant l'inspection académique de Chambéry avec des gros sacs à dos, pour symboliser le poids de leur charge de travail. © Radio France - Damien Triomphe

"Cette surcharge de travail est généralisée, depuis des années on accumule des petites choses, des petits riens. A force ça rend le métier infaisable" poursuit un enseignant. Et c'est ce que veut mettre en lumière leur courrier : "c'est en dehors des syndicats, ce sont des directeurs qui se sont réunis, qui ont fait une lettre partagée." La lettre ouverte va d'abord être envoyée à toutes les directions des écoles de Savoie, afin que celles-ci puissent la signer. Le collectif s'est donné jusqu'au 22 novembre pour obtenir le plus de signatures possibles. La lettre sera ensuite adressée notamment au ministre de l'Education nationale.

Suicide de Christine Renon : "Il ne faut pas croire que c'est un geste si exceptionnel que ça!" Copier

Un CHSCT ministériel exceptionnel concernant les actes suicidaires dans l’éducation nationale se tient ce mercredi à Paris. Les organisations syndicales appellent les personnels de l'éducation à se rassembler devant les locaux du ministère.