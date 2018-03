Une ancienne professeur des écoles et éducatrice canine forme des enseignants pour apprendre aux enfants à réagir face aux chiens. Elle est en Savoie ce week-end et a plein de conseils.

Chambéry, France

On s'est tous un jour fait aboyer dessus par un chien et on a tous à ce moment-là sursauté ! Mais savez-vous comment faut-il vraiment réagir face à un chien énervé, qui montre les crocs ? Une ancienne professeure des écoles diplômée en comportement canin a eu l'idée de créer une formation pour apprendre justement aux adultes mais surtout aux enfants à bien réagir face à un chien.

"Quand un chien vient vous attaquer, vous faites la position de l'arbre, les bras le long du corps, les mains serrées devant et vous ne bougez plus." - Chantal Hazard, formatrice en médiation animale.

La technique de l'arbre et du caillou contre les morsures

Chantal Hazard a donc créé un programme d'éducation autour de la connaissance du chien et parcourt toute la France pour former des professionnels qui travaillent avec les chiens et avec les enfants. A chaque fois, la formation tourne autour de comment approcher un chien. "Il ne faut surtout pas les caresser sur la tête, ils ont l'impression d'être dominés et ça les agace."

"Quand un chien vient vous attaquer, explique Chantal Hazard, vous faites la position de l'arbre, les bras le long du corps, les mains serrées devant et vous ne bougez plus." La formatrice en médiation animale conseille également de se coucher et de ne plus bouger. C'est la technique de la pierre.

Courir ou hurler, ce n'est pas la solution

Chantal Hazard le répète. Il ne faut surtout pas courir quand un chien vous attaque ou veut vous mordre. Crier n'est pas la solution. "Il faut faire comme si on était pas là et il va se desinteresser tout seul et vous laisser."

Ce week-end, elle est en Savoie, à la mairie de Sonnaz dans l'agglo chambérienne pour former des Savoyards. 500 personnes ont déjà été formées par l'éducatrice. Chaque année 22 000 personnes en France se font violemment blesser par un chien.