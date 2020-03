Savoie : deux jours après la rentrée, on passe déjà le bac aux Ménuires

L'épreuve aura bien eu lieu. Un mois après une première annulation en février, à cause du manque de neige, l'option ski du baccalauréat en Savoie s'est déroulée ce mardi aux Ménuires. Une centaine de jeunes de 16 à 18 ans ont participé à un slalom géant et un entretien d'une quinzaine de minutes.

"Le terrain n'était pas top, il y avait de la poudreuse et je sentais mes skis partir à l'arrière. Mais c'était super sympa, il y a du niveau" résume Lucile, 17 ans et lycéenne à Moutiers (Savoie) après son épreuve sous la neige. Comme elle, une centaine d'élèves de Chambéry, Albertville et d'autres lycées du département ont passé leur première épreuve du baccalauréat 2020, aux Ménuires ce mardi, l'option facultative de ski alpin.

Une épreuve facultative ne fait pas perdre de point. Seules les notes au dessus de la moyenne sont comptabilisées pour offrir un peu de répit aux bacheliers. "J'espère que j'aurai 11 et 12 et comme c'est coefficient 2, j'aurai 4 points en plus. Ça rattrapera l'histoire-géographie" ironise Lucile après son deuxième essai.

Deux essais pour faire le meilleur chrono

L'épreuve pratique est divisée en deux manches correspondant à deux possibilités de réaliser le meilleur temps sur la descente. Un ouvreur, ici un professeur d'E.P.S, part le premier sur la piste pour donner le temps à battre, du moins à approcher le plus possible. Plus les chronos des candidats se rapprochent de celui de l'ouvreur, plus la note sera élevée.

Chaque chrono est inscrit sur le tableau d'affichage en bas de la piste. © Radio France - Bastien Thomas

Bastien, 18 ans et élève au lycée Ambroize Croizat de Moutiers est plutôt satisfait. "J'ai fait un temps de 1 minutes et 2 secondes donc je pense que je marque des points. Après, en deuxième manche, c'était plus compliqué, et je crois que j'ai fait 1 minutes et 3 secondes. Donc je vais garder le premier chrono" explique-t-il. Le meilleur des deux temps sera gardé et donnera lieu à une notation sur 16 points.

Entretien oral de quinze minutes

Dans la foulée de leur descente à ski, juste le temps de prendre des forces et de manger un morceau, chaque candidat est parti à Moutiers pour passer la deuxième partie de l'épreuve de ski. Un entretien de quinze minutes sur leurs connaissances du ski alpin comptant pour les 4 derniers points restant.

Le programme et le barème de l'option ski du baccalauréat. © Radio France - Bastien Thomas

"L'oral, c'est vraiment les techniques de comment on prend une porte de slalom, comment on se penche, comment on mets les ski. Il y a une partie sur la sécurité aussi. Mais c'est très dur d'avoir les quatre points. Il y a des gens qui travaillent sur l'entretien depuis deux ans et qui ont seulement deux points sur les quatre" raconte Lucile.

Chaque candidat est numéroté avec des dossards. © Radio France - Bastien Thomas

"Il faut vraiment un bon niveau pour faire cette épreuve. Ici, tout le monde a au moins dix ans de compétition dans les jambes" - Jérémy Notter, professeur d'E.P.S à Moutiers et responsable de la partie pratique.

Les meilleurs jeunes skieurs "inscrits dans les fédérations" ont d'office les 16 points pratiques explique Jérémy Notter. Ils ont seulement eu l'oral à passer. Alors même si les résultats ne sont pas bons, ces jeunes auront au moins passé une journée sous la neige et sans importance comptable pour le bac.