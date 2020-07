Savoie : ils vont à l’école pendant les vacances et ils aiment ça !

Des établissements scolaires restent ouverts encore cette semaine pour accueillir des élèves. Il s’agit du dispositif « vacances apprenantes » mis en place par l’Education Nationale. 1415 enfants sont inscrits en Savoie en juillet et en août. Durant une semaine, des professeurs volontaires encadrent des enfants en petits groupes pour revoir quelques aspects du programme scolaire après cette année perturbée par le confinement.

Exemple au collège d’Aiguebelle en Maurienne

Le collège d’Aiguebelle a accueilli une quinzaine d’élèves du CM2 à la 5e pendant une semaine. Au programme : français, anglais, mathématiques mais aussi musique, calligraphie ou encore réalisation d’un roman-photo. Les enfants ont adoré.

Paroles d’élèves participants aux vacances apprenantes Copier

Et si vous vous demandez si ce n’est pas trop dur de retourner en classe pendant les vacances, Nathan répond : « C’est juste une semaine sur deux mois donc tout va bien ! Et on fait plein de choses super ».

Sur l’ensemble de la Savoie108 professeurs se sont portés volontaires pour encadrer ces vacances apprenantes. Une trentaine d’intervenants extérieurs y participent également. Angélique Lebon est professeur de français au collège d’Aiguebelle, elle ne voit que des points positifs à ce dispositif : « ça permet aux élèves de travailler de manière plus ludique, en petits groupes et donc de prendre confiance, d’oser poser des questions et de mieux comprendre ».

Pour le mois de juillet ce dispositif « vacances apprenantes » se termine vendredi en Savoie. Il reprendra le 17 août et surtout la semaine du 24 août, juste avant la rentrée.