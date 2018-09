Saint-Martin-d'Arc, France

L'école de Saint-Martin-d'Arc a une classe, pas plus ! Elle accueille cette année seize élèves du CP au CM2.

La rentrée, c'est l'heure des retrouvailles pour tout le monde. Les élèves et les parents se connaissent. Dans ce village de 350 habitants, cette classe compte beaucoup. Monsieur le maire, Jean-Louis Gilloux, est venu ce matin souhaiter une bonne première journée à tous les élèves "heureux de voir que cette classe est toujours ouverte. J'espère qu'elle le sera encore l'année prochaine."

C'est la larme à l’œil que Florian dépose sa fille Laurine pour sa toute première rentrée en CP : "ça fait tout drôle de la voir faire sa rentrée ici alors que moi-même, j'y ai fait ma scolarité. La couleur des murs de la classe a changé depuis mais c'est toujours la classe de mes souvenirs."

La cour de récréation n'a pas changé. C'est dans cette même cour que certains parents d'élèves ont joué © Radio France - Sarah Gilmant

Le jour de la rentrée, c'est aussi la séparation parfois plus douloureuse pour les parents que pour les enfants. Gérard, père de Ludovic en CE2 est bouleversé : "C'est dur ! Ça fait deux mois qu'il est avec nous à la maison, ça fait bizarre de le laisser tout seul. Je suis un peu stressé pour lui. J'ai déjà hâte de le revoir à la maison."

8h30, l'heure de rentrer dans la classe

Ici pas besoin de cloche pour rassembler les élèves, Félix Arnaud Goget, l'unique professeur tape dans les mains et appelle tout le monde. Chaque élève est placé dans la classe en fonction de son âge. Les plus petits au CP sont placés devant le professeur ; les plus grands, ceux qui feront le programme de CM2 cette année sont au fond de la classe.

"C'est ma quatrième rentrée ici et la classe unique fonctionne bien. Elle permet aux plus grands d'être plus autonomes. Ils prennent l'habitude et ils évoluent plus rapidement seuls. Je peux compter sur eux lors de travaux d'accompagnement pour aider les plus jeunes" le professeur ajoute, "les plus âgés sentent qu'ils ont une responsabilité d'exemplarité vis-à-vis des plus petits et naturellement, ils font moins de bêtises."

Ce lundi de rentrée, les élèves reprennent doucement le rythme scolaire mais dès cet après-midi, c'est calcul pour tout le monde ! Eh oui, les vacances, c'est bel et bien fini.