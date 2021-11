Savoie : les élèves des écoles primaires devront remettre le masque à la rentrée

Après deux semaines de repos avec les vacances de la Toussaint, le retour à l'école va être rude pour les élèves savoyards. Le masque redevient en effet obligatoire pour tous les enfants des écoles primaires du département. Ils n'avaient plus besoin de le porter dans les salles de classe et dans les cours de récré depuis des semaines. Le ministère de l’Éducation nationale a publié la liste des départements concernés ce mercredi soir.

Au-dessus du seuil d'alerte

La reprise épidémique est pourtant là, et une bonne partie des départements français dépassent de nouveau le seuil d'alerte fixé par le gouvernement, à savoir 50 cas pour 100.000 habitants. 39 départements sont donc concernés par le retour du masque à l'école, et la Savoie en fait partie. Le taux d'incidence y est de 56 cas pour 100.000 habitants.

"On a peut-être manqué de prudence"

Pour Sarah Hamoudi-Wilkowsky, co-secrétaire départementale du syndicat SNUipp-FSU en Savoie, les autorités ont "peut-être manqué de prudence". Pour cette enseignante de primaire, "on savait que la situation sanitaire du département restait fragile. Quelque part, on est pas tellement surpris du retour en arrière. Maintenant il faudra l'expliquer aux élèves et aux parents lundi".

Maintenant à voir de quelles autres mesures tout cela va s'accompagner. On est repassé en niveau un du protocole sanitaire, mais si on repasse au niveau deux, on ferme de nouveau une classe à chaque cas Covid, si un enseignant est absent et non-remplacé, les enfants restent chez eux... Il y a aussi d'autres conséquences derrière" - Sarah Hamoudi-Wilkowsky, co-secrétaire départementale du syndicat SNUipp-FSU en Savoie.

En Haute-Savoie en revanche, il n'a jamais été question d'enlever le masque. Le taux d'incidence du département est toujours resté supérieur à la moyenne et au seuil d'alerte. Actuellement, il est de 68 cas pour 100 000 habitants.