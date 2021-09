Savoie : un simulateur unique en Europe pour sensibiliser au port de la ceinture dans les transports scolaires

Pendant trois jours, 530 élèves et une vingtaine d'encadrants, enseignants, accompagnateurs, animateurs et chauffeurs he respecter dans les transports scolaires. Pour sensibiliser les élèves et inciter à la responsabilité individuelle dès le plus jeune âge, la communauté de communes Val Vanoise en Savoie, qui regroupe neuf communes de Tarentaise, propose depuis lundi une expérience destinée à marquer les esprits.

Les élèves de CM1-CM2 du territoire et du collège de Bozel peuvent monter à bord d'un car pédagogique. Installé sur le parking de la salle polyvalente de Bozel, ce véhicule unique en Europe permet de simuler un accident, en s'inclinant à 90 degrés sur son flanc gauche.

Le car peut s'incliner de 90 degrés sur le flanc, et recréer également les conditions d'une évacuation d'urgence. © Radio France - Nicolas Peronnet

ECOUTEZ le reportage de France Bleu Pays de Savoie Copier

Ressentir l'importance d'être attaché

Après la diffusion d'une vidéo, courte mais efficace, montrant les conséquences sur les passagers d'un retournement de car sans ceintures de sécurité sur les passagers d'un car se couchant sur la chaussée, éjectés ou projetés à l'intérieur du véhicule, l'expérience commence réellement. En quelques secondes, le car se penche, permettant aux élèves de ressentir concrètement l'importance d'être attachés, avant d'être évacués par l'issue de secours, située sur le toit.

La formation permet également d'adopter les bons réflexes pour l'évacuation par l'issue de secours, située sur le toit. © Radio France - Nicolas Peronnet

"Ça marque les enfants mais aussi les encadrants". Cécile Wendling, Directrice de l'enfance.

"Le port de la ceinture est une obligation certes" rappelle le formateur Jean-Michel Cretteur, "mais avec cet outil les enfants comprennent bien qu'on la met pour une simple et bonne raison : rester assis sur son siège en cas d'accident".

Le car pédagogique, développé par la société Agora Formations © Radio France - Nicolas Peronnet

Pendant trois jours, 530 élèves et une vingtaine d'encadrants (enseignants, accompagnateurs, animateurs et chauffeurs) bénéficient donc de cette action de prévention financée par la communauté de communes Val Vanoise, la Région et le collège de Bozel. "Nous avons 27 lignes de bus, nous transportons 700 enfants au quotidien" rappelle Cécile Wendling, la Directrice de l'enfance de Val Vanoise, "souvent les chauffeurs se plaignent de comportements inappropriés de la part des plus grands, on s'assoit au fond, on discute et la ceinture devient accessoire. C'est important qu'on les sensibilise et c'est vrai que voir des vidéos ou entendre des explications n'a pas du tout la même portée que sentir la ceinture qui vous retient. Ça marque les enfants, mais aussi les encadrants, c'est sûr".