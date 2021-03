"Savoir rouler à vélo" : c'est parti dans une école de Périgny près de La Rochelle

A l'école du Vivier de Périgny, une cinquantaine d'élèves de CM1 et CM2 ont pu se former à la pratique du vélo. Cinq après-midi de formation, assurées par le comité départemental de cyclotourisme.

Permettre à tous les écoliers de décrocher un "permis vélo" d'ici à 2024 : c'est le projet ambitieux du gouvernement avec son programme "savoir rouler à vélo". Programme lancé il y a deux ans, mais qui se heurte à la question du financement. Pas facile de s'y retrouver dans le maquis des subventions possibles, entre les départements, les régions, différents ministères, et même l'union européenne. La ministre des sports Roxana Maracineanu espère mettre en place prochainement un financement dédié, doté de 10 millions d'euros par an.

Voilà qui n'empêche pas des écoles de se lancer, comme l'école du Vivier à Périgny près de La Rochelle, qui a pu financer une formation pour ses élèves de CM1 et CM2, grâce à des fonds européens (Erasmus +), dans le cadre d'un partenariat avec la Finlande sur le thème de l'éducation à l'environnement.

A Périgny, la formation a été assurée par des salariés du comité départemental de cyclotourisme. Durant cinq après-midi, une cinquantaine d'élèves de CM1 et CM2 ont quitté leur classe pour enfourcher leur bicyclette. Une expérience qui s'est conclue la semaine dernière par une balade dans les rues de la commune.

Au menu de la formation, apprendre à circuler sur un rond-point. Les enfants s'engagent un par un, sous le contrôle étroit de leur formateur. © Radio France - Julien Fleury

Comment se comporter à un stop, à un rond-point...

Au menu de l'après-midi du 26 février pour les CM2 du Vivier, un tour dans les rues de Périgny. L'occasion de vérifier comment se comporter à un stop : "avance bien jusqu'à la ligne, voilà ! Regarde à gauche et à droite, c'est bien !" La classe a été divisée en trois groupes. Mathieu, salarié du comité départemental de cyclotourisme, s'occupe d'un d'eux : "On les fait passer un par un au stop, parce qu'en groupe ils ne font pas attention. Il faut surtout qu'ils marquent l'arrêt. Qu'ils indiquent leur direction, et qu'ils regardent bien... là, la jeune fille n'a pas regardé !"

L'étape suivante, c'est un déplacement en convoi. Chaque enfant prend la tête à tour de rôle. Pas évident pour certains élèves : "je n'aime pas commencer la première. La dernière fois pourtant, j'ai bien réussi, sauf au niveau du rond-point, je ne savais pas comment le prendre au début." Même pas peur pour Camille qui apprécie ces après-midi à vélo : "c'est bien parce que ça incite les enfants à aller à l'école tous seuls. Et vu qu'ils ont été entraînés, les parents veulent bien les laisser partir !"

Camille s'apprête à prendre un rond-point toute seule : "c'est bien parce que ça incite les enfants à aller à l'école tous seuls. Et les parents veulent bien les laisser partir !" © Radio France - Julien Fleury

"On apprend plein de trucs, et on ne travaille pas !"

Après trois séances en circuit fermé, sans circulation, la fin de la formation s'est déroulé directement dans les rues de la petite ville de Périgny. © Radio France - Julien Fleury

L'occasion aussi de faire l'école autrement : "on apprend plein de trucs, et en plus on ne travaille pas" se réjouit Camille. Fausse impression, corrige la maîtresse Nathalie Schneider : "c'est pas vrai, c'est un jour où on apprend plein de choses, sur circuler en ville, et le code de la route... l'école, c'est un lieu où on apprend les choses importantes de la vie, et se déplacer en sécurité c'est super important !"

Un grand pas vers l'autonomie, même si Fabrice, papa accompagnateur, hésite encore : "là ils sont encadrés. Après, je ne serais pas rassuré de laisser mon enfant seul en vélo dans la ville, même s'ils sont formés. Parce que le problème vient toujours des autres." Ce papa en sait quelque chose : il est policier, et il est déjà intervenu sur des accidents graves impliquant des cyclistes. Malgré la baisse historique de la mortalité routière l'an dernier en France, le nombre de personnes tuées à vélo stagne (214 en 2020, 13 de moins que l'année précédente).

Ces cinq après-midi de formation sont insuffisantes, confirme Mathieu du comité départemental de cyclotourisme, qui espère maintenant monter à Périgny un "cyclobus" : un convoi de vélo pour aller à l'école et en revenir chaque jour.