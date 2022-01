Sciences Po Grenoble : aucune discussion avec Laurent Wauquiez déplore la directrice qui "l'invite à venir"

Un mois après l'annonce d'une suspension des subventions de la région à l'IEP de Grenoble, le dialogue est toujours au point mort entre la direction de l'établissement et le président de région. Sabine Saurruger, directrice de l'IEP, le regrette et invite Laurent Wauquiez à venir sur place.

Après des mois très tendus, Sciences Po Grenoble cherche l'apaisement : la direction de l'IEP annonce ce jeudi 20 janvier la création d'un comité de six personnalités pour rétablir un climat serein dans l'établissement, secoué depuis l'affaire des banderoles. En revanche, il n'y a toujours aucun dialogue entre la direction de Sciences Po Grenoble et le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui a annoncé il y a un mois la suspension de 100.000 euros de subventions par an pour le financement de bourses d'études. La directrice de Sciences Po Grenoble, Sabine Saurugger, est notre invité ce vendredi.

Vous annoncez la création d'un comité scientifique de 6 personnalités, pour accompagner Sciences Po Grenoble dans cette période. Quel sera leur rôle et le but de ce comité ?

Sabine Saurugger : Avant de répondre à votre question, j'aimerais souligner encore une fois que l'établissement, tel qu'il a été décrit parfois ces dernières semaines ou mois, n'est pas celui que je dirige au quotidien. C'est un établissement où la liberté d'expression et la liberté académique sont - et ont toujours été - les garants de la qualité de la formation.

Nous avons effectivement pensé à nous entourer d'un comité de personnalités. Ce sont des personnalités qui sont reconnues pour leur expertise dans le débat démocratique et ses enjeux actuels : la communication, la laïcité et la lutte contre les discriminations. Ce comité a deux objectifs principaux : d'une part, garantir la qualité du dialogue parmi les enseignants et les étudiants au sein de Sciences-Po Grenoble et, deuxièmement, de faire face aux défis de la liberté d'expression et de la liberté académique dans une société qui est traversée par des tensions croissantes.

L'un des épisodes marquants de ces derniers mois a été la suspension par Laurent Wauquiez de subventions de la région Auvergne-Rhône-Alpes (100 000 euros de bourses), notamment pour les échanges internationaux. Cela va impacter combien d'étudiants ?

Nous regrettons toujours ces décisions qui pénalisent les étudiants les plus précaires. Cela concerne en particulier des bourses pour des stages à l'étranger. Et je le dis à nouveau : nous avons besoin de soutien de tous les acteurs soucieux de l'intérêt des étudiants de la communauté universitaire et j'invite de nouveau le président de région à nous rendre visite, à venir voir sur place ce que nous faisons.

Vous en avez discuté avec lui ? On rappelle qu'il est membre du conseil d'administration de Sciences Po Grenoble.

Non, je n'ai pas encore eu l'occasion d'en discuter avec lui, mais j'espère avoir cette occasion bientôt.

L'IEP a été la cible de nombreuses critiques - de la part de Laurent Wauquiez mais pas seulement - il y a eu un tourbillon médiatique autour de Sciences-Po. Vous en retenez quoi ? Et comment essayer de sortir par le haut avec ce comité ?

Ce comité veut vraiment poursuivre le travail que nous faisons depuis l'existence en réalité de l'établissement. Nous voulons rendre encore plus visible ce que font les universitaires qui y travaillent, qui ont une approche très pluraliste de la science politique, de la sociologie, du droit. Nous voulons rendre publiques également nos méthodes pédagogiques et donc nous voulons inviter encore plus qu'avant l'environnement autour de l'école à venir nous rendre visite, à débattre avec nous, à discuter avec nous des différents sujets qui actuellement préoccupent la société française.

Au cœur de ces polémiques, tous ces derniers mois, il y a un homme, Klaus Kinzler. Il a été suspendu récemment de l'IEP, et il a annoncé la sortie d'un livre, "L'islamo-gauchisme ne m'a pas tué". La sortie est prévue début mars. Est ce que vous craignez que cela remette une pièce dans la machine ?

Effectivement, on sait que le livre va paraître, nous ne connaissons pas le contenu. Mais ce qui nous intéresse vraiment par-dessus tout, c'est d'aborder ces questions avec les meilleurs spécialistes en la matière, des sciences sociales et d'organiser de vraies controverses scientifiques, fondées sur l'objectivation des résultats.