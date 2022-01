Sciences-Po Grenoble : un collectif d'enseignants dénoncent, dans une tribune, le dénigrement de leur école

"Nous sommes les enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs de Sciences-Po Grenoble pris à partie par des personnes qui n’ont jamais suivi nos cours. Et _nous en avons assez_". Dans une tribune publiée ce mardi dans le journal Le Monde (article payant), 35 enseignants-chercheurs de Sciences Po Grenoble protestent contre le traitement politique et médiatique dont fait objet leur université depuis plusieurs mois.

"Sciences-Po Grenoble est calomnié dans la presse par l’un de nos collègues [...], Ce n’est pas notre conception du service public, ni de l’obligation de réserve"

En mars 2021, les noms de deux professeurs de Sciences-Po Grenoble ont été placardés à l'entrée de l'IEP pour dénoncer leur supposée islamophobie. C'est le début de l'affaire des "banderoles". Les deux professeurs, puis une troisième (en désaccord avec eux), sont placés sous protection policière. L'écho médiatique est énorme, au point que même la ministre de l'Enseignement supérieur demande des sanctions. Dans cette tribune, les signataires condamnent autant les injures publiques dont ont été victimes leurs collègues, que les déclarations faites depuis par l'un de ces professeurs dans la presse. _"_À intervalles réguliers, Sciences-Po Grenoble est calomnié dans la presse par l’un de nos collègues, en dépit du soutien apporté en mars et de la condamnation que nous continuons à porter vis-à-vis des actes dont il a été victime. Sous couvert de liberté d’expression, il semble devenu possible de dénigrer librement ses collègues et l’institution pour laquelle nous travaillons. Ce n’est pas notre conception du service public ni de l’obligation de réserve" déplorent les signataires de cette tribune.

Depuis mars dernier, dix-sept étudiants ont été convoqués en conseil de discipline, mais aucun n'a été sanctionné. Le professeur critiqué par la tribune, Klaus Kinzler, s'est, de son côté, exprimé à plusieurs reprises dans les médias pour déplorer en termes vifs le manque de soutien de l'équipe dirigeante de Sciences-Po. En raison de ces déclarations, il a été suspendu pour quatre mois, suspension qui a entraîné le retrait des subventions de la région Auvergne-Rhône-Alpes à Sciences-Po Grenoble, le 20 décembre dernier.

"Ces propos insultants de notre collègue affectent nos étudiants"

Plus que les conséquences financières pour leur établissement, la tribune condamne surtout les propos "insultants colportés par notre collègue, qui nous accuse désormais d’être « un institut de rééducation politique »". Ces propos affectent les étudiants et ne sont pas le reflet du travail réalisé à l'IEP, insistent les signataires. Ils invitent également les responsables politiques à "dépasser l’agenda personnel" de leur collègue et à venir assister à des cours à Sciences-Po afin de se rendre compte par eux-mêmes de la qualité du travail des élèves et des enseignants.

Enfin, les signataires demandent à leur ministère de tutelle de rappeler à tous que "Sciences-Po Grenoble, ce sont des enseignements de qualité, des recherches d’excellence, des conférences, une forte internationalisation des études, une vie étudiante dynamique et des programmes d’ouverture sociale" avant de conclure qu'ils ne "peuvent être traînés plus longtemps dans la boue".