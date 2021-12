Sciences-Po Grenoble : un professeur suspendu par la direction, la région retire ses subventions

L'épisode des banderoles n'en fini plus de rebondir à Sciences Po Grenoble. Après les accusations d'islamophobie, les affichages sauvages et le conseil de discipline des étudiants, un des enseignants se retrouve cette fois suspendu pour ses commentaires sur les décisions de ce conseil.

Un nouvel épisode dans la vie tumultueuse de Sciences Po Grenoble. Après les tensions et les accusations d'islamophobie de la part de certains étudiants envers des enseignants, après le conseil de discipline qui devait siffler la fin de l'épisode, pour tenter de ramener de la sérénité, voici donc une suspension d'un professeur, suspension qui ... elle-même fait déjà des vagues.

Déclarations problématiques

La direction de l'IEP de Grenoble n'a pas apprécié les prises de parole d'un enseignant d'allemand concerné par la polémique. Il avait dit entre autres sur l'antenne de France Bleu Isère désapprouver les décisions de ce conseil de discipline (une seule étudiante exclue temporairement avec sursis) : "les étudiants de l'institut sont explicitement encouragés par cette décision à insulter, injurier, diffamer tous ceux des profs qui auront l'audace de ne pas partager leurs opinions extrémistes. L'institution qui était censée nous protéger a fait le contraire, aucun soutien. Cette absence de soutien est ce que je retiens comme le plus douloureux".

Dans l'hebdomadaire Marianne [article payant], la directrice de l'établissement expliquait courant décembre : "M. Kinzler reproche un certain nombre de faits à l'établissement qui ne sont pas exacts. Il dit notamment que la direction ne l'a jamais protégé. Sciences Po Grenoble est un établissement où la liberté d'expression et la liberté d'enseignement se trouvent au cœur du projet académique".

Le 15 décembre dernier, l'IEP dévoile les sanctions prises par sa directrice, Sabine Saurugger. Elles sont révélées par Le Figaro, et visent justement ces interviews accordées début décembre par l'enseignant. Dans ces prises de paroles, le professeur a, selon la directrice, "gravement méconnu à plusieurs obligations", notamment en matière de "discrétion professionnelle". "Il y a lieu à saisir le conseil de discipline dans les meilleurs délais" ajoute-t-elle dans l'arrêté qui le suspend pour quatre mois. Dans certaines des interviews, l'enseignant a décrit l'IEP comme un institut de "rééducation politique" en accusant un "noyau dur" de collègues, adeptes selon lui des théories "woke", d'endoctriner les étudiants, et la direction de l'IEP de laisser faire.

La région Auvergne-Rhône-Alpes suspend ses subventions

De son côté, la région Auvergne-Rhône-Alpes, par un communiqué de son président Laurent Wauquiez, entre ce lundi 20 décembre dans l'affaire et explique suspendre les subventions à Sciences Po Grenoble. La région entend dénoncer ainsi "la longue dérive idéologique et communautariste de la direction de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble qui vient de suspendre un enseignant accusé d’avoir publiquement fait état de la dégradation des conditions d’enseignement dans l'établissement. En l'occurrence un professeur accusé d'"islamophobie" en début d'année. Une minorité a confisqué le débat au sein de l’université grenobloise imposant, parfois par la terreur, des points de vue radicaux et contraires aux valeurs de notre République".

Contactée, la direction de l'établissement n'a pas réagit pour le moment à ce communiqué de la région. Auvergne-Rhône-Alpes souligne qu'elle subventionnait l'établissement à hauteur de 100.000€ par an environ au titre du COMESUP (contrat d’objectifs et de moyens pour l’enseignement supérieur) pour financer "diverses actions".

