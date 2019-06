Sciences Po va mettre fin à son concours d'entrée en première année

Paris, France

Fini le concours écrit pour intégrer Sciences Po Paris. À partir de septembre 2021, la sélection dépendra du contrôle continu au lycée sur trois ans, de la moyenne des épreuves écrites au baccalauréat, du profil du candidat et de sa motivation. Les candidats admissibles passeront ensuite "un entretien oral", qui sera réalisé à distance. "Notre volonté est de parvenir à un système plus lisible, plus efficace et plus équitable pour assurer une meilleure diversité des profils", a précisé le directeur de l'Institut d'études politiques, Frédéric Mion, à l'AFP.

15% des places réservées à des candidats issus de l'éducation prioritaire

La prestigieuse école veut en outre renforcer ses partenariats avec les lycées relevant de l'éducation prioritaire. Objectif : doubler le nombre d'établissements pour dépasser les 200 dans les prochaines années, contre 106 actuellement.

Quelque 15% des places seront réservées aux élèves ayant suivi ce parcours et 100% des élèves recrutés via ce dispositif devront être boursiers. Au total, Sciences Po s'engage à recruter a minima 30% de boursiers dans chaque nouvelle promotion.