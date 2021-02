Les infirmiers scolaires sont très sollicités depuis le début de la crise sanitaire

Les fermetures de classe vont se multiplier dans la Somme car le coronavirus circule plus à l'école et aussi parce que le protocole sanitaire a été renforcé, estime Frédéric Boutelleux infirmier scolaire à Roye est aussi secrétaire académique du SNICS-FSU en Picardie.

"On voit bien que l'épidémie progresse, le virus circule un peu plus dans les établissement scolaires donc ça peut entraîner plus de fermeture, d'autant que le protocole sanitaire a été renforcé. Une fermeture de classe peut être décidée dès le premier cas de variant dans toutes les classes", détaille Frédéric Boutelleux.

"Si il ne s'agit pas d'un variant du coronavirus la fermeture est décrétée dès le premier cas en maternelle, quand il y a trois cas en primaire, au collège et au lycée."

La Haute autorité de Santé vient de donner son feu vert pour les tests salivaires à l’école, "c'est une bonne chose puisqu'ils sont moins invasifs pour les plus jeunes. C'est une offre complémentaire à ce qui est proposé par les médecins de ville. Les infirmiers scolaires sont très sollicités, il faut être présent aussi dans les établissements pour nos autres missions. Les enfants sont en souffrance. J'ai demandé au rectorat à ce qu'une convention soit passée avec des infirmiers libéraux pour venir en soutien pour le déploiement de ces tests en milieu scolaire."

Les infirmiers scolaires sont des professionnels de santé de premier recours pour certains élèves

C'est pour ça qu'on a besoin de renfort, ajoute Frédéric Boutelleux. Il ne faut pas oublier que nous sommes un soutien pour les plus précaires. Certains ne voient que nous, c'est pour ça que nous devons être aidé.

"Notre profession est en souffrance, on espère une reconnaissance, puisque nous avons aussi été les oubliés du Ségur de la santé. Au lieu de 183€ de revalorisation on a eu entre 5€50 et 11€50 de revalorisation. Parfois on a l'impression d'être mis à l'écart."