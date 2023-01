Scolarité des enfants autistes : "On voit un vrai mal-être en Isère" dénonce l'association Envol Isère Autisme

En France, 80% des autistes n'ont pas accès à une scolarisation ordinaire. Et la situation est loin de s'améliorer, notamment en Isère. L'association "Envol Isère Autisme" dénonce le manque d'aide de la part de l'Education nationale. Au rectorat, "il y a une personne au bout du fil, mais qui ne répond pas aux besoins", estime Feriel Bonnet Machot.

France Bleu Isère : Quelle est d'abord la situation aujourd'hui en Isère ? Pas très bonne...

Feriel Bonnet Machot : Oui, on va dire qu'elle n'est pas très bonne, dans le sens où il y a un vrai manque d'AESH, les personnes qui aident les enfants autistes en classe, qui les aident dans leurs aménagements, c'est l'aide humaine dont chaque enfant autiste a besoin. La situation est compliquée : depuis septembre 2022, on a le numéro de téléphone de "l'école inclusive" au rectorat de Grenoble - le 0 805 805 110 - qui ne répond pas aux besoins des parents.

C'est-à-dire ? Il ne vous répond pas du tout ?

En fait il y a une personne au bout du fil, mais qui ne répond pas aux besoins. Parce que quand on a besoin de savoir si une AESH est disponible, si elle va venir en classe, ou pour signaler que les aménagements ne sont pas mis en place, et bien on ne répond plus aux besoins des parents. C'est en tout cas le ressenti des parents qui nous remonter cela par le biais de l'association. Nous, on est des parents bénévoles dans l'association. On fait des permanences mensuelles dans six localités en Isère et on voit la détresse des parents. Il y a du décrochage scolaire des enfants, parce qu'il n'y a pas les adaptations nécessaires ou peu d'adaptation. Donc on voit un vrai mal-être en Isère.

Parmi les parents, les familles que vous suivez, combien demandent une assistance et ne l'ont pas ?

En fait, on ne les quantifie pas, parce qu'on n'est pas une instance, on est simplement une association. Mais on en a beaucoup, on apporte 900 heures de bénévolat et on aide 600 familles au total. Et on voit bien que de plus en plus, ces dernières années, on a beaucoup de familles en détresse. On n'est qu'une association, on ne peut pas gérer toutes les détresses. C'est le rôle des grandes instances de l'Etat de faire ce qui ce qu'il faut.

On parle là de l'école. Mais il y a aussi le périscolaire. On parlait dans le journal de 7h30 d'une structure d'accueil qui va ouvrir dans quinze jours à Grenoble, avec l'association "Autisme à Fleur de peau". Là aussi, en-dehors des heures d'écoles, il manque des structures d'accueil ?

C'est très bien que des structures comme celles-ci existent. Depuis 2020, l'Isère avait lancé des formations pour les Atsem, avec la ville de Grenoble, après que des bénévoles de l'association ont interpellé les autorités sur le manque de formation et de connaissances des Atsem et des agents.

Parce qu'aujourd'hui les gens ne sont pas formés à la prise en charge de l'autisme ?

Très peu formés. Les personnes qui s'occupent des autistes, que ce soit des enseignants ou les agents du périscolaire ne connaissent pas bien ce handicap invisible. C'est important que les personnes qui prennent en charge ces enfants ou ces adultes soient formées. Donc on a un manque de connaissance, même chez les AESH, beaucoup démissionnent, ne vont pas jusqu'au bout de leur mission parce qu'en fait ils ne connaissent pas cet handicap invisible.

Et qu'est ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023 ? Des moyens, surtout ?

Une meilleure inclusion, mais la vraie inclusion. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de moyens. On fait par exemple des tutoriels d'aménagements des examens, on a des matrices qui peuvent constituer des béquilles pour les autistes dans les examens et ça n'est pas mis en place. Il y a des outils qui ont été créés gratuitement et on ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas mis en place.