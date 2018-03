Faulquemont, France

Une 1er depuis 1882 dans l'Education nationale: Emmanuel Macron a décidé d'abaisser l'âge de la scolarité obligatoire de 6 à 3 ans. La mesure, qui devrait passer par une loi, sera effective pour la rentrée de septembre 2019. Pour le chef de l'Etat, la scolarité obligatoire dès la 1er année de maternelle doit aider notamment les enfants issus de familles défavorisés à mieux réussir à l'école. Mais cette mesure ne concernera que 26.000 élèves. 97% des enfants de 3 ans sont scolarisés.

Pour certaines familles, c'est aussi un choix, celui de l'école à la maison puisqu'en réalité c'est l'instruction et pas la scolarité qui est obligatoire. Et dans cas là, il y a un contrôle de l'éducation nationale. Il sera donc étendu aux enfants dès 3 ans, ce qui inquiète Stéphanie Elchinger, à Pontpierre près de Faulquemont (Moselle). Membre de l'association "Bienveillance en Famille", elle fait l'école elle-même à ses 3 enfants de 7 ans, 5 ans et 2,5 ans.

Deux tables d'écolier trônent dans la salle à manger de la famille Elchinger à Pontpierre. Elie, 7 ans et Edouard 5 ans apprennent à lire, écrire et compter avec leur mère, et ce sera pareil pour la petite dernière, Sophie, 2 ans et demi. L'aîné n'est allé à l'école qu'un trimestre et n'a pas vraiment apprécié: "On me punissait tout le temps".

Les contrôles pédagogiques des moins de 6 ans, ce sera un stress supplémentaire

L'Education nationale vient contrôler une fois par an le niveau scolaire de l'enfant. Elie était le seul concerné jusqu'à présent mais avec l'abaissement de la scolarité obligatoire de 6 à 3 ans, ce sera aussi le cas pour sa petite soeur dès l'an prochain. Pour sa mère Stéphanie, ce sera un "stress supplémentaire". "Et c'est dommage", ajoute cette enseignante de formation, qui a décidé de ne pas travailler, "parce qu'on choisit justement de faire l'école à ses enfants, pour la liberté, pour s'affranchir des contraintes". Elle cite "les contraintes horaires, courir tout le temps" et "le rythme d'apprentissage qui n'est pas le même d'un enfant à l'autre".

Comme d'autres familles dans son cas, Stéphanie Elchinger craint aussi que la nouvelle mesure du gouvernement préfigure des autorisations d'instruction en famille beaucoup plus restreintes.