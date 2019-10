L'école française de Vintimille en Italie est à la pointe de l'enseignement bilingue

Nice, France

L'école française de Vintimille en Italie est la seule école en territoire étranger qui est sous le joug d'une académie et donc du ministère de l'Education Nationale. Les autres sont payantes et sous la coupe du Quai d'Orsay. A la frontière franco-italienne, en plein centre ville de Vintimiglia, l'établissement accueille donc une centaine d'enfants dont les parents sont soit italiens, soit français, soit franco-italiens. Les cours sont dispensés comme dans n'importe quelle école de l’hexagone sauf qu'ici on parle les deux langues de manière naturelle. "Les enfants jonglent sans rien traduire, explique la directrice, Rosalina Esposito. Les enseignants font de même et on va comme ça du français à l'italien en cours de math ou en histoire-géo !"

Une école financée par Menton et par Vintimille

Pour la plupart, les écoliers poursuivent leur étude à Menton, dans un classe internationale du collège puis du lycée. L'école est financée par la ville de Menton mais les locaux appartiennent à la commune de Vintimille.

Les classes doubles accueillent des enfants franco-italiens. © Radio France - Laurent Vareille

Ce jeudi, le recteur de l'académie de Nice a visité l'établissement qui pour lui est l'exemple parfait de ce qui doit être fait dans le cadre du "Plan Langue" lancé en début d'année scolaire par Jean-Michel Banquer. "C'est exactement ce qu'on doit faire en terme de pédagogie, explique le Recteur. Des enseignants qui parlent deux langues et qui enseignent dans les deux langues une matière transversale". "Nous avons des moyens pour aider les projets, poursuit Richard Laganier. Nous attendons cette année des dossiers azuréens que nous aideront pour être plus performant dans l'apprentissage des langues étrangères." Un message que n'a pas besoin d'entendre l'école française de Vintimille qui pratique cette méthode depuis plus de 50 ans.