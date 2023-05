Seaska a besoin de fonds pour financer la construction d'un nouveau collège à Saint-Pée-sur-Nivelle

Les représentants d'Herri Urrats et de Seaska ont présenté le programme de la 40e édition de la fête des ikastola.

Quelques semaines après la manifestation qui a rassemblée près de 4000 personnes à Bayonne , la volonté de Seanska, la fédération des ikastola du Pays basque Nord, ne faiblit pas. La 40e édition de l'Herri Urrats, la fête des ikastola, aura lieu le 14 mai, autour du lac de Saint-Pée. Les fonds serviront à financer en partie la construction du nouveau collège de Saint-Pée-sur-Nivelle. Un anniversaire symbolique, "un cap franchi, même pour Beñat Bidegain, co-président de l'association, mais tant qu'il y aura besoin de mettre l'Euskara en avant, il y aura toujours Herri Urrats"

ⓘ Publicité

Nouveau collège

Au-delà de promouvoir la culture basque à travers de nombreuses animation, Herri Urats est essentielle pour la survie financière de Seaska. A cause de la loi Falloux, les ikastola, établissements privés, ne peuvent pas recevoir de financement d'institutions publiques. Seaska compte donc sur les recettes de Herri Urrats pour entretenir les bâtiments.

Et plus encore, pour financer de nouveaux projets, comme le collège qui doit ouvrir à la rentrée de septembre à Saint-Pée. Le cinquième en enseignement immersif. "Les quatre collèges que nous avons sont arrivés à saturation, notamment celui de Ciboure, donc il est temps d'avoir un peu de place ", explique Peio Jorajuria, le président de Seaska.

Plus de professeurs

Les travaux ont débuté en décembre. L'établissement va coûter entre 5 et 6 millions d'euros. "Mais le budget n'est pas bouclé, donc nous avons besoin de toute la solidarité possible et imaginable", indique Peio Jorajuria, sans préciser toutefois combien il manque pour financer le projet.

Quatre classes doivent ouvrir, deux de sixième et deux de cinquième, avec 87 élèves. A terme, Seaska espère monter à 200 enfants. Mais pour ça il faut des professeurs et des personnels dans les équipes encadrantes. Un nouveau combat à mener pour Peio Jorajuria. "Nous avons besoin de 15 postes. Aux dernières nouvelles, la dotation octroyée par l'Education nationale est de 5 postes. Ca répond à peine à la moitié des besoins".