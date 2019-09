Seaska dépasse les 4000 élèves pour cette rentrée 2019/2020

Pays Basque, France

Ils seront 4001 élèves cette année de la maternelle jusqu'au lycée inscrits à Seaska. "Un chiffre historique", s'exclame le nouveau président de la fédération des Ikastola Peio Jorajuria. Une augmentation de 200 élèves en tout, tout niveau confondu par rapport à la rentrée précédente. 2648 élèves en primaire, et 1353 élèves dans le secondaire sont donc entrés ce lundi.

73 enfants de 2 ans feront eux leur rentrée un peu plus tard, "à leur rythme", explique Peio Jorajuria.

A l'occasion de cette rentrée 2019/2020, Seaska inaugure par ailleurs une nouvelle Ikastola à Ahetze, la 37ème du réseau au Pays Basque français. "Les plus proches à Bidart et Bassussary étant à saturation, il était indispensable d'en ouvrir une nouvelle". La fédération s'est alors rapproché des mairies d'Ahetze et d'Arbonne. Le premier proposait un local mais uniquement pour du primaire, pas de la maternelle et le second a proposé des locaux non utilisés dans la future école publique en 2023. Seaska s'est alors penché sur le privé, et a loué une maison un peu en dehors du centre ville d'Ahetze. 6 enfants y ont fait leur rentrée lundi, ils seront rejoint par trois autres dans les prochains mois.

Seaska inaugure cette année une nouvelle ikastola à Ahetze, la 37ème du réseau © Radio France - Anthony Michel

Dans le détail, il faut noter des augmentations nettes d'inscriptions dans l'Ikastola du Boucau par exemple qui passe de 9 à 18 enfants, celle de Mendionde qui augmente de 13 élèves ou celle de Saint Pée sur Nivelle qui accueille 11 enfants supplémentaires par rapport à la rentrée précédente. Dans le secondaire aussi, 35 nouveaux collégiens à Estitxu Robles à Bayonne, 28 à Piarres Larzabal à Ciboure et 20 à Etxepare à Bayonne.

La fédération avait signé en juillet une convention triannuelle et obtenu 19,5 postes supplémentaires pour cette rentrée de la part de l'Education Nationale. Pour pouvoir compenser l'augmentation des effectifs en particulier dans les lycées, Seaska a financé 11 postes supplémentaires. Seaska regrette néanmoins que "tous ses besoins ne soient pas couverts et que le collège de Bayonne n'a pas de documentaliste par exemple, et que celui de Manex Erdozaintzi n'a qu'un demi poste de documentaliste".