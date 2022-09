"On peut avoir de l'ambition en milieu rural" : le collège de Coutras se dote d'une section internationale

C'est une première pour un collège public de l'Académie de Bordeaux : une section internationale en langue anglaise a ouvert à la rentrée 2022, au collège Henri de Navarre de Coutras. Elle ne concerne pour l'instant que 18 élèves en classe de 6e, recrutés sur examen.

En dehors des cours classiques de mathématiques ou de français, les collégiens de cette section internationale suivent 4 heures d'enseignement supplémentaires en anglais et littérature étrangère par semaine. Quant aux cours d'histoire-géographie, ils sont dispensés en français et en anglais. "J'adapte à chaque fois au maximum, en alternant" entre les deux langues "pour garder leur attention", explique le professeur Baptiste Pointillart. "En géographie c'est très pratique, parce qu'on dispose de pleins de documents en anglais, par exemple pour étudier les villes comme New-York".

Démocratiser la pratique de l'anglais

De leur côté, Nathanaël, Jade et les autres élèves sont ravis de pouvoir renforcer leur pratique de la langue. "On entend plus parler anglais que français dans le monde, ça veut dire que je pourrais me faire davantage de copains et que je pourrais voyager plus", raconte Isaac. Tamara, elle, estime que "l'anglais, c'est plus facile. Je n'ai pas l'impression d'être en cours." Pour leur professeur d'histoire-géographie, Baptiste Pointillart, c'est aussi "très gratifiant de changer ses méthodes de travail. J'ai souvent des challenges de vocabulaire intéressants. Et la relation à l'élève est différente, comme une forme de jeu".

Si le collège Henri de Navarre de Coutras a souhaité ouvrir une section internationale en langue anglaise, c'est notamment pour "prouver aux élèves que l'on peut avoir de l'ambition et des parcours de réussite en milieu rural", affirme le principal adjoint Jacques-Olivier Nicot. "Et ça leur ouvrira des perspectives pour des parcours universitaires et de vie."

Après une année d'expérimentation en 2022, l'établissement vise à terme une classe en section internationale par niveau, chacune composée de 25 élèves.