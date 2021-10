Sécurité : après une intrusion, le portique du lycée Gustave-Jaume à Pierrelatte sera remplacé

Une semaine après l'irruption d'un individu cagoulé dans la cité scolaire Gustave-Jaume à Pierrelatte, une réunion en réaction a eu lieu ce mardi de vacances scolaires, avec autour de la table le personnel de l'établissement, le directeur académique de la Drôme, les forces de sécurité, la municipalité et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Objectif : sécuriser les entrées et sorties.

Le portique de l'entrée, défaillant, sera changé

L'établissement a été le premier en Drôme à être doté d'un portique de sécurité, en 2016. Depuis, des défaillances sont régulièrement signalées. Les élèves pointent des blocages réguliers, ce qui nécessite parfois selon eux l'ouverture du portail d'entrée. Et ce dispositif n'a absolument pas empêché l'intrusion le 18 octobre dernier d'un individu cagoulé dans l'enceinte de la cité scolaire. Des premières réparations vont avoir lieu dès la rentrée, après la Toussaint. Ensuite, ils seront carrément remplacés. "On s'est donné deux mois pour faire les études, et on mettra les moyens qu'il faudra" assure Renaud Pfeffer, le vice-président chargé de la sécurité à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

L'entrée va également être repensée, notamment la loge où on contrôle les allées et venues, placée trop loin du portique. Renaud Pfeffer annonce aussi "un travail sur les images de vidéoprotection".

Des unités de sécurité en test dès janvier 2022

A partir de janvier 2022, la Région va mettre en place des "unités de sécurité", comme des brigades volantes qui seront envoyées dans les établissements à problèmes, à la demande des proviseurs. Chaque unité sera a priori composée de trois agents de la Région, "formés" à la surveillance comme à la médiation. Ils n'auront pas les prérogatives d'un surveillant de la vie scolaire, mais pourront en revanche faire "le lien entre les forces de sécurité et l'établissement" explique Renaud Pfeffer.

"L'idée c'est qu'il n'y ait pas de présence permanente, mais quand il y en a besoin seulement. Ils pourront rester parfois plusieurs semaines. L'enjeu numéro 1 de ces brigades, c'est d'accompagner les établissements, en mettant des moyens humains et des moyens de compréhension de ce qu'il se passe dans les établissements" développe le vice-président de Région, évoquant les bagarres et divers trafics, ainsi que les problèmes de harcèlement.

Plus de précisions sur ces unités de sécurité régionales dédiées aux lycées de l'Académie de Grenoble seront apportées en toute fin d'année, indique la communication d'Auvergne-Rhône-Alpes.