Sécurité dans les collèges de la Loire : "ce n'est pas que des barrières" (Clotilde Robin)

Une minute de silence est prévue jeudi à 15 heures dans tous les collèges et lycées, au lendemain de la mort d'une professeure d'espagnol d'un lycée de Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées Atlantiques. Elle a été poignardée en plein cours par un élève. Clotilde Robin, vice-président du Département de la Loire en charge de l'éducation et des collèges, assure que la collectivité est aux côtés des enseignants.

France Bleu Saint-Étienne Loire - Avez-vous pu échanger avec la communauté éducative de la Loire depuis hier ?

Clotilde Robin - Oui, alors bien évidemment, on est sous le coup de l'émotion et j'ai pu échanger à la marge avec la communauté éducative. Mais je voudrais surtout dire qu'on a une pensée émue pour tous les enseignants de France aujourd'hui, bien évidemment, les familles, les enfants, et puis leur dire que nous sommes à leurs côtés.

Le département de la Loire a la compétence des collèges pour l'investissement, l'entretien, le fonctionnement. Quels sont vos leviers pour la sécurité dans les établissements ?

On a plusieurs leviers. La sécurité, c'est quelque chose que nous traitons dans sa globalité et de façon assez large. La sécurité, ce n'est pas que des barrières, ce n'est pas que surveiller les élèves à l'entrée. C'est aussi tout un tas de mesures que nous essayons de prendre aux côtés de la communauté éducative, en permettant déjà aux collégiens de se sentir bien au collège. Ça, ça fait partie aussi de la prise en charge globale avec des travaux que nous faisons dans les infirmeries par exemple, de façon à ce que les élèves en difficulté puissent se confier sous le sceau du secret médical. On travaille aussi des choses comme la modernisation des systèmes d'alerte, ce qu'on appelle dans le jargon les PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté). Dans les 50 collèges du département de la Loire nous en gérons 48, deux sont gérés par la Région puisqu'ils sont cités mixtes. Et nous avons fait un état des lieux. On s'est rendu compte qu'il fallait en revoir un petit peu. Donc cette année, en 2023, on a mis le budget en face et il y a un grand plan de mise à niveau de ces systèmes de sécurité qui sera réalisé. On a aussi une particularité dans le département de la Loire, c'est que nous avons toujours des agents d'accueil. On est très attachés à ce métier très important.

Quel est leur rôle ?

Leur rôle est important. Ils connaissent les élèves, ils permettent de gérer justement les entrées, les sorties des élèves, des familles. Ils connaissent les gens qui doivent pouvoir circuler dans les collèges. Et nous, dans le département de la Loire, c'est un métier que nous maintenons. D'autres départements ont fait d'autres choix. Voilà. On a aussi retravaillé le système de visiophone, vous savez, à l'entrée, de façon à ce que justement l'agent d'accueil ait une bonne visibilité sur le portail, on retravaille aussi la fermeture par les barrierrages, par des portillons qui soit qui soient bien efficaces. On travaille tout ça, encore une fois, avec l'Education nationale qui est bien au fait également et qui réalise régulièrement des exercices anti-intrusion, des exercices confinement.

On vous a sollicitée aussi Clotilde Robin pour parler d'un investissement important dans les cantines des collèges de la Loire. C'est à Saint-Étienne, au collège Puits de la Loire, un peu plus de 5 millions d'euros pour rénover une cantine. Elle n'était plus du tout adaptée ?

Elle n'était plus adaptée, comme d'autres qui ont besoin de travaux effectivement, parce que nous avons remis sur rails ce qu'on appelle le plan alimentaire, avec une volonté de ma part d'être sur du qualitatif. Dans le département de la Loire, les repas sont préparés sur place , on a 38 demi-pensions et tous les repas sont réalisés vraiment par des chefs de cuisine aguerris et très professionnels qui ont à cœur d'offrir aux élèves des repas de qualité où on travaille le circuit court, la valorisation du goût. Voilà tout un tas de choses auxquelles je suis très attachée.

Ressentez-vous une part de responsabilité dans l'alimentation des jeunes, notamment face à la montée de l'obésité ?

Absolument. Quand je vous dis que je suis très attachée, j'en sens pleinement la responsabilité. Pourquoi ? Parce que nous avons un levier d'action qui est intéressant, puisque nous gérons, comme vous l'avez dit, le bâti. Nous gérons près de 500 agents qui travaillent dans les collèges et nous avons donc des agents qui travaillent sur ce temps méridien. Des professionnels qui peuvent justement jouer un rôle important. Moi, je suis très attachée à ce temps de pause, temps méridien, pendant lequel on prend le temps de déjeuner, de découvrir les goûts, d'avoir accès à une alimentation qualitative avec des collégiens qui, pour certains, ne mangent pas forcément de façon équilibrée à la maison, pour d'autres, c'est même le seul repas pendant lequel on se pose, on prend le temps et on discute avec son voisin. On travaille tout cela avec aussi d'autres paramètres : recyclage, lutte contre le gaspillage alimentaire, l'éducation au goût. Toute cette éducation, ce temps de repas peut nous permettre justement d'avoir un levier intéressant. On a, encore une fois, des chefs de cuisine professionnels pour lesquels on essaye de faciliter aussi le quotidien. On a donc réalisé des travaux, par exemple à Puits de la Loire. Dans d'autres endroits, il y aura encore d'autres travaux à faire. Nous achetons du matériel, nous les formons. Nous leur fournissons un logiciel là, tout récemment, qui leur permettra de travailler plus facilement la gestion de leurs stocks, et de tracer aussi les allergènes.