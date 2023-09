Seine-et-Marne : la lutte contre le harcèlement scolaire passe par la salle de confiance

C'est un ancien foyer du collège Gérard-Philippe à Villeparisis en Seine-et-Marne aménagé en espace de bien-être, d'échange et de libre parole. Voici la salle de confiance, lancée en février dernier pour lutter contre le harcèlement à l'école. Trois jours après le suicide d'un adolescent de 15 ans à Poissy dans les Yvelines, sur fond de harcèlement scolaire, l'initiative résonne particulièrement.

Sur le mur, on peut lire trois mots écrits en gros, "regarde, écoute et parle". "L'objectif est de faire sortir ce qu'ils ont en eux, souvent des blocages, explique Xavier Vanderbise, vice-président du département de Seine-et-Marne en charge des collèges. Il y a quatre espaces, un coin jeux, un espace de conversation, un espace de travail et surtout un espace confidentiel."

"Dans la salle de confiance, personne ne va me juger"

À l'écoute des élèves dans cet espace cloisonné, des jeunes en service civique. "Ça peut aussi être des ambassadeurs, c'est-à-dire des collégiens qui prennent l'engagement d'aider leurs camarades, ajoute Xavier Vanderbise. Cela doit leur permettre de pouvoir tomber en larmes s'il le faut pour connaître le problème."

Hakim*, élève en classe de 5e, a été victime de harcèlement. Il vient d'arriver dans ce collège et découvre la salle de confiance. Un espace qu'il trouve rassurant : "J'ai une grosse morphologie, j'ai déjà subi des moqueries mais je n'avais pas de salle de confiance. Si on me réinsulte et que je vais dans la salle de confiance, personne ne va me juger, en comparaison avec quand il n'y en a pas où t'es renfermé à toi-même." Il existe une dizaine de salles de confiance en Seine-et-Marne sur les 132 collèges du département.

*le prénom a été modifié