Seine-Maritime : des enseignants de l'agglomération de Rouen en grève en ce jour de rentrée

Une vingtaine d'enseignants du collège Louise Michel à Saint-Etienne du Rouvray et l'ensemble du corps pédagogique du collège Texcier à Grand-Quevilly ont décidé de se mettre en grève ce lundi. Ils dénoncent tout d'abord le manque de temps pour préparer leurs élèves à rendre hommage à leur collègue Samuel Paty.

"On voulait un temps de préparation"

Un hommage dans toutes les écoles de France était programmé ce matin avec une minute de silence à 11h et la lecture de la lettre aux instituteurs de Jean Jaurès. "L'assassinat de Samuel Paty nous a tous heurté, les collègues du collège dans un contexte particulier à Saint-Etienne du Rouvray qui a connu son attentat aussi malheureusement", explique dans un premier temps Audrey Schabab, professeure de français au collège Louise Michel et représentante CGT.

"On aurait aimé avoir un temps de préparation. En 2015, on s'est retrouvé confronté avec des minutes de silence avec des élèves qui nous ont dit 'oui c'est malheureux mais c'est un dommage collatéral. Ils n'avaient qu'à ne pas publier ces caricatures'. Mais nous ce n'est pas dans nos valeurs d'enseignants, de la République de s'attaquer à la liberté de la presse et de la caricature. On était démuni face à ça. Et on voulait ce temps de préparation comme le ministre de l'Education nationale l'avait annoncé dans un premier temps", déplore Audrey Schabab.

La professeure de français souligne qu'en plus de cet hommage "pas préparé", le protocole sanitaire n'est pas plus renforcé qu'en septembre. "En septembre, on nous avait dit qu'en cas de circulation intense du virus, tout est prêt. On dédoublera les classes, on aura recours à l'enseignement à distance. Résultat, les élèves sont 25 dans les classes. Et nous on a à peine du gel hydroalcoolique pour eux. On a dû passer une commande express de masques pour ces deux prochains jours", détaille-t-elle. Les professeurs ont reconduit leur prévis de grève ce mardi.

Au collège Jean Texcier, même combat pour l'hommage à Samuel Paty

Au collège Jean Texcier à Grand-Quevilly, le son de cloche est le même. "Nous n'avons eu d'autre choix que de nous déclarer gréviste ce dimanche soir, parce que l'on veut faire notre travail correctement, c'est-à-dire pouvoir nous réunir, organiser ce temps d'échange avec les enfants", explique de son côté Antoine Cottret, professeur d'éducation musicale.

"Ce matin, nous étions quand même là et on a pris ce temps d'échange avec les enfants de 10h à 11h. Nous avons laissé la parole libre aux enfants. Nous sommes revenus sur les faits. Nous avons souhaité également redéfinir ce qu'est la liberté d'expression, la laïcité. Ce n'est pas forcément évident. On a souhaité se mettre en grève pour pouvoir faire ce travail-là", poursuit le professeur.