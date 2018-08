C'est la rentrée des enseignants ce vendredi. Et pour tenter de les fidéliser, le département de Seine-Saint-Denis, qui peine à retenir les professeurs, leur réserve quelques appartements, directement dans les collèges, mais aussi dans le parc social de son office HLM.

C'est un dispositif qui existe depuis plusieurs années dont bénéficie Léa Comushian. Cette jeune professeure d'anglais de 24 ans est arrivée ce mercredi à Gagny, en Seine-Saint-Denis, dans son nouveau logement, pour prendre son poste de titulaire à Montfermeil, au collège Pablo Picasso, après une année en tant que professeure stagiaire dans le Vaucluse. Et ce logement lui est loué directement dans un collège, par le conseil départemental à un tarif modéré.

565 euros pour 60 m²

"Quand j'ai eu ma nomination en juin, j'ai un peu paniqué, comme tous les jeunes qui arrivent en Seine-Saint-Denis ou en région parisienne" raconte Léa. Elle a donc posté sur Facebook un message pour appeler à l'aide, message relayé par une connaissance à une élue du département. Résultat : pour 60 m² et trois pièces, le loyer est de 565 euros.

"La recherche de logement participe énormément au stress et là, la rentrée sera plus sereine que si j'avais du dépenser des frais d'agences, le loyer sera moins élevé" sourit la jeune professeure, encore dans les cartons. "Les loyers à 1000, 1200 euros, ce n'est pas possible, il faut que ça s'arrête" ajoute sa mère, Martine Hervé, venue l'aider.

Une quarantaine de logements inciter les professeurs "à rester"

Au total, le département de Seine-Saint-Denis met à disposition des enseignants 22 logements dans des collèges, comme celui de Léa, en plus de ceux destinés à loger les personnels de direction. Le bailleur social départemental, Seine-Saint-Denis Habitat, réserve aussi, grâce à une convention signée avec l'Education nationale, une vingtaine de logements sociaux à des enseignants.

"Nous avons 50% des enseignants qui repartent au bout de deux ans" dans le département, regrette Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, qui a donc choisi de mettre à disposition ces logements "pour les inciter à rester".

Mais cette quarantaine d'appartements pèse peu, reconnaît l'élu, qui en appelle à l'Etat. "Il faudrait avoir un dispositif, comme il en existe pour les salariés de droit privé : le 1% logement, par exemple, pour acheter des droits de réservation chez des bailleurs sociaux pour aller au delà de ce dispositif" estime Stéphane Troussel.