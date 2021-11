L'acteur Forest Whitaker va investir pour la jeunesse de Seine-Saint-Denis

Forest Whitaker veut aider les jeunes de Seine-Saint-Denis. L'acteur américain a décidé d'investir dans le département a fait savoir jeudi son ONG, Whitaker Peace and Development Initiative (WPDI). Le comédien, notamment oscarisé pour "Le Denier Roi d'Ecosse" est en France cette semaine. Il a participé au Forum pour la Paix à Paris jeudi et doit se rendre en Seine-Saint-Denis ce samedi pour rencontrer Stéphane Troussel, le président du conseil départemental.

Forest Whitaker s'est déjà rendu en Seine-Saint-Denis au printemps dernier. En déplacement dans le quartier du Chêne Pointu, à Clichy-sous-Bois, il avait été "marqué" par la pauvreté sur place, selon une porte-parole de son ONG. Il a donc souhaité revenir dans le département ce samedi pour cerner les besoins et réfléchir à ce qui peut être fait. Jusqu'ici, son ONG a financé des projets éducatifs dans des zones du monde marquées par les violences ou les conflits : le Soudan du Sud, le Mexique ou encore les quartiers pauvres de Los Angeles.

"Nous avons entrainé les jeunes à devenir des débloqueurs de conflits et des entrepreneurs. Nous devons les considérer comme des partenaires car à partir de là ils peuvent développer des tas de choses qui peuvent aider leur communauté", a expliqué Forest Whitaker jeudi lors de sa venue au Forum pour la Paix à Paris. "En tant qu'homme de terrain qui voit les gens faire face à la pauvreté et au manque d'éducation, je vois l'espoir qui vient de ces jeunes et ce qu'ils peuvent faire. C'est très puissant de voir que c'est possible".

L'acteur américain sera de retour en Seine-Saint-Denis en tout début d'année prochaine pour annoncer précisément les projets qu'ils comptent mettre en place pour les jeunes du département.