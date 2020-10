Seine-Saint-Denis : le département lance un appel aux journalistes pour intervenir dans 130 collèges publics

Après l'attentat de Conflans-Saint-Honorine qui a coûté la vie de Samuel Paty, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a décidé de renforcer ses actions autour de l'éducation aux médias. Il a lancé, ce mercredi 28 octobre 2020, à Gagny, un appel à 130 journalistes pour intervenir dans les 130 collèges publics du territoire.

Renforcer l'éducation aux médias

L'appel est également adressé aux autres professionnels des médias, associations ou structures intervenant dans ce domaine et sur les questions de la liberté d'expression. Stéphane Troussel, le président (PS) du département a rappelé que la collectivité s'était déjà engagée après les attentats de janvier 2015 à Paris, qui ont visé notamment la rédaction de Charlie Hebdo, sur le sujet. Des "classes médias" ont été créées et depuis 2017, des journalistes sont invités en résidence, tout au long de l'année scolaire, dans quatre collèges de la Seine-Saint-Denis. "Mais il faut aller plus loin", a martelé l'élu. "Nos élèves aujourd'hui, sont confrontés à une multitude d'informations avec des sources de plus en plus nombreuses. Avec un journaliste dont le métier est de confronter ces sources, d'y réfléchir, et bien on va apporter ce savoir-faire aux jeunes".

Un journaliste dans chaque collège

Le département invite tous les journalistes volontaires à parrainer ou marrainer un collège du département pour y intervenir régulièrement auprès des élèves et monter des projet avec eux. Plusieurs journalistes se sont déjà portés volontaires et plusieurs groupes de médias se sont engagés aussi. Antoine Guelaud était d'ailleurs présent ce mercredi, à Gagny, pour représenter le groupe TF1-LCI, ainsi qu'Eric Valmir, secrétaire général de l'Information de Radio France. Violette Voldoire, co-fondatrice de Radio Parleur et actuellement en résidence dans un collège du Pré Saint-Gervais est venue partager son expérience.

Le dessinateur de presse Plantu, président d'honneur de l'association Cartooning for peace © Radio France - Hajera Mohammad

Le dessinateur de presse Plantu était également présent. Il est président d'honneur de l'association Cartooning for Peace qui est déjà intervenue auprès de 1.000 élèves issus de 20 collèges de la Seine-Saint-Denis. Pour lui, le sujet de la liberté d'expression doit être abordé sereinement avec les jeunes et surtout ne pas leur donner des leçons. "Il faut les écouter surtout, les laisser dire même si ça dérapent parfois...ne jamais être arrogant", "il faut leur dire qu'ils peuvent être d'accord ou pas d'accord, mais dans ce cas il faut argumenter et qu'on les écoute, qu'on les respecte".