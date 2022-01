Seine-Saint-Denis : le syndicat FSU appelle à la grève des métiers de l'enseignement jeudi 20 janvier

"Nous n'avons pas été entendus". C'est le message envoyé par la FSU, via son Karim Bacha, directeur d'une école élémentaire à l'Île-Saint-Denis et représentant du SNUipp-FSU 93. Joint par France Bleu Paris, lance un nouvel appel à la grève pour jeudi 20 janvier dans le département. "Les promesses sont largement insuffisantes, quelques masques par enseignants, éventuellement des reports des évaluations CP ou des reports des épreuves du bac de mars. Des promesses de recrutement de contractuelles dont on sait déjà qu'elles ne seront pas honorées car nous savons qu'aujourd'hui les rectorats ne parviennent pas à recruter", ajoute Karim Bacha, insatisfait des mesures annoncées après la grève massive du 13 janvier dernier.

La FSU réclame prioritairement "l'investissement dans des capteurs de CO2, des purificateurs d'air", mais aussi "la création de postes, d'enseignants, de personnels infirmiers, assistantes sociales, un recrutement de titulaires sur concours et pour attirer des vocations, il est nécessaire de revaloriser nos métier et nos salaires."

Jean-Michel Blanquer dans le viseur

Et premier visé, le ministre de l'éducation. "Pour nous, Jean-Michel Blanquer n'est plus légitime à discuter avec les organisations syndicales représentatives des enseignants",estime Karim Bacha à France Bleu Paris. "On est à trois mois de la fin du mandat, il est venu autour de la table un peu forcé par le Premier ministre. Il a fait amende honorable, mais dès le lendemain matin sur France Info, son naturel est revenu au galop, en paradant, les organisations syndicales sont satisfaites, tout va bien... Ce qu'on subit aujourd'hui avec un effet de loupe de la crise sanitaires, on subi les 5 années de politique brutale dans le service public d'éducation."

D'autres syndicats pourraient rejoindre le mouvement dans les prochains jours. "On a des échos dans différents territoires, différents syndicats, sur Paris mais dans dans d'autres départements de la région parisienne, c'est en train de se construire". "On fait grève pour maintenir la pression." Par ailleurs, une autre manifestation nationale est prévue le 27 janvier prochain.