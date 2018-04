Aubervilliers, France

Malgré les vacances scolaires, les écoles font le plein! Comme chaque année au printemps, des "stages de réussite" sont organisés dans les écoles primaires partout en France. Cette année ce sont les élèves de CM2 qui peuvent s'inscrire, sur la base du volontariat, pour ces séances de révision. A Aubervilliers, elles se déroulent chaque matin, pendant trois heures, et sur cinq jours, durant la première semaine de congés.

Réviser les fondamentaux avant l'entrée au collège

A l'école Condorcet, au tableau, les élèves doivent résoudre des problèmes de mathématiques, afin de réviser divisions, multiplications, soustractions et additions. En classe, ils ne sont que six. "On a beaucoup plus de temps de récréation" se réjouit d'un côté Sadi, qui reconnait pouvoir "si on a des difficultés dans une matière, on peut la réviser".

"C'est mieux, au lieu de rester à la maison, de venir à l'école réviser un petit peu" estime de son côté Zineb. "Les fractions et les nombres décimaux parfois, je mélange tout, je vais m’entraîner!" abonde Adil. "Il y a des enfants en difficulté parfois depuis une année ou deux et qui ont perdu leurs repères : là c'est l'occasion de les placer dans des situations de réussite" souligne Julien Quéré, l'un des enseignants volontaires pour organiser ce stage.

L'objectif : réviser les fondamentaux en mathématiques et l'expression écrite en français, des bases à consolider à quelques mois de l'entrée en classe de 6ème. "L'estime de soi peut être un facteur important pour bien débuter au collège" ajoute Julien Quéré.

Presque 20% des CM2 de Seine-Saint-Denis inscrits à ces stages

Comme pour les autres enseignants, ces trois heures quotidiennes sont payées en heures supplémentaires. "C'est aussi un stage qui est rémunéré mais ça nous fait plaisir d'être à moins dans l'école avec un nombre d'enfants privilégiés" assure l'enseignant, pour qui ces quelques heures de vacances en moins, "ce n'est pas un sacrifice".

"Un véritable message de confiance en l'école de la République" - Daniel Auverlot, recteur de l'académie de Créteil

Et l'école fait le plein : en Seine-Saint-Denis, en tout 3683 élèves sont inscrits dans le dispositif soit 18% des CM2 du département. A Aubervilliers, on atteint même 25% d'inscrits. "On a 25% des élèves de CM2 qui sont volontaires, et leurs familles aussi, pour venir à l'école la première semaine de vacances alors qu'il fait beau" se réjouit Daniel Auverlot, le recteur de l'académie de Créteil, venu visiter l'école Condorcet ce mardi matin : "je trouve que c'est un véritable message de confiance en l'école de la République".