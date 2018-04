Seine-Saint-Denis, France

"L'effort de l'Etat n'est pas du tout au niveau des besoins : il y a un vrai problème de sous-investissement" dénonce Rachel Schneider, secrétaire départementale du syndicat Snuipp FSU en Seine-Saint-Denis, qui mène en ce moment une enquête sur l'accompagnement des enfants en situation de handicap dans les écoles du département. Le syndicat fournit des résultats partiels pour l'instant : sur 830 écoles, environ 20% ont répondu et 154 élèves sont sans accompagnement par un assistant de vie scolaire (AVS), malgré une notification de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).

Le Snuipp FSU entend ainsi dénoncer un manque de recrutement d'AVS et des contrats qui prennent fin. Odile, en contrat unique d'insertion (CUI), a vu sa mission d'AVS se terminer il y a quelques semaines. L'enfant qu'elle accompagnait, en maternelle "parlait très peu au début et il a fait énormément de progrès" raconte-t-elle : "malheureusement depuis début mars, il se retrouve seul dans la classe, mon contrat s'est terminé et je suis sans nouvelles". Elle a passé les entretiens pour poursuivre sur un contrat d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AEDH) mais patiente encore.

200 à 300 élèves attendent un accompagnant, selon l'éducation nationale

Pour l'éducation nationale, le nombre d'enfants qui ont une notification mais attendent un AVS n'a pas augmenté cette année. Sandrine Lair, directrice académique adjointe en charge de cette question dans le département de Seine-Saint-Denis estime à 200 ou 300 le nombre d'enfants concernés, un nombre stable chaque année.

Selon elle, l'absence temporaire d'accompagnement est liée au "temps de recrutement des personnelsqui peut courir jusqu'à deux mois" entre la notification et le moment "où les enfants sont effectivement accompagnés". Avant cela, les parents ont attendu en moyenne 7 mois une réponse de la MDPH du 93.

"Vous avez plein de machines administratives qui ont du mal à communiquer entre elles" regrette Rodrigo Arenas, président de la FCPE 93 : "quand ça ne marche pas le problème c'est que les enfants sont au milieu de tout ça".

45% de demandes supplémentaires cette rentrée

Le syndicat Snuipp FSU 93 y voit aussi un effet du gel des emplois aidés, décidé l'an passé par le gouvernement. "L'académie de Créteil a perdu 2019 CUI à cette rentrée mais on nous avait assuré que l'accompagnement des élèves handicapés n'en souffrirait pas" avance Rachel Schneider, qui ajoute "concrètement il y a eu 4 à 5 fois moins de CUI recrutés que les autres années".

L'éducation nationale réfute : "les emplois de contrats aidés destinés à l'aide aux directeurs d'école ont été arrêtés" reconnaît Sandrine Lair "mais les recrutements liés à l'accompagnement des élèves en situation de handicap, eux, se poursuivent".

Cependant, les recrutements sont rendus plus compliqués par l'augmentation des demandes d'accompagnement : entre septembre et décembre 2017, elles ont augmenté de 45% par rapport à l'année précédente.