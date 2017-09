Seine-Saint-Denis : une dizaine de lycées mobilisés pour dénoncer le manque de moyens

Une centaine de professeurs venus de 9 lycées de Seine-Saint-Denis ont manifesté ce mercredi sous les fenêtres du rectorat, à Créteil. Ils dénoncent le manque de moyens humains et matériels dans leurs établissements où le nombre d'élèves explose.

"On a 50% d'élèves en plus en 5 ans, sans augmentation de personnels" dénonce Rachel Genvo, professeure au lycée Marcelin Berthelot de Pantin et membre de la CGT. Plusieurs professeurs de son lycée se sont mis en grève ce mardi pour dénoncer le sureffectif d'élèves et des moyens humains qui ne suivent pas. "Le lycée est plein comme un œuf, on n'a pas assez de salles pour que les élèves aillent correctement en cours" dénonce-t-elle.

Une augmentation du nombre d'élèves dans les lycées du 93

Cette situation, expliquée par une démographie galopante dans le département de Seine-Saint-Denis, on la retrouve dans la bouche de nombreux enseignants, venus manifester ce mercredi devant le rectorat de l'académie de Créteil. Au lycée Jean Rostand de Villepinte, des enseignants ont fait grève plusieurs jours depuis la rentrée pour demander le rétablissement d'un demi poste de surveillant supprimé, alors que le nombre d'élèves a augmenté selon eux de 300 en cinq ans. "Quand un élève commence à être absent, on doit être capable de prévenir les parents, on n'est plus capable d'assurer ce minimum" s'insurge Anaïs Florès, professeure d'histoire-géographie et membre du syndicat Sud Education.

Depuis la rentrée, plusieurs lycées du département ont connu des journées de grève. Les professeurs de neuf établissements étaient présents au rectorat ce mercredi. 11 lycées étaient représentés une semaine auparavant et une délégation avait été reçue par le cabinet de la rectrice. Cette semaine, malgré une demande d'entretien, les professeurs repartent sans réponses, et sans audience.

Des situations différentes selon les lycées, répond le rectorat

Selon eux, la grogne s'étend et fédère plusieurs établissements du 93. "Les lycées sont en train de craquer et je pense que c'est la première année que ça se manifeste aussi brutalement" analyse Mathieu Logothetis, professeur à Villemomble et représentant départemental du syndicat SNES FSU. "Sur toute la Seine-Saint-Denis, il y a un besoin énorme et tous les lycées sont concernés" ajoute-t-il, dénonçant une augmentation démographique "pas anticipée".

Une centaine de professeurs ont manifesté ce mercredi au rectorat. Copier

Côté rectorat, pas question de généraliser les problèmes. Le cabinet de la rectrice assure par ailleurs que chaque situation est différente et "avoir déjà apporté des réponses" à certaines. Il indique avoir attribué notamment le demi poste d'assistant d'éducation (AED) demandé par les professeurs du lycée Jean Rostand de Villepinte, un poste et demi d'AED au nouveau lycée de la Plaine à Saint-Denis, ou encore deux postes pour le lycée Blaise Cendrars de Sevran. Pour les lycées dont la mobilisation vient de débuter, toutes les demandes sont "examinées" nous assure-t-on.