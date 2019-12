Séisme : des élèves du lycée Mallet du Teil vont retrouver leur établissement

Le Teil, France

Les 250 élèves de la filière du lycée Xavier Mallet du Teil seront accueillis de nouveau dans leur établissement à partir du 6 janvier prochain. C'est ce qu'ont annoncé mercredi la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'inspection d'académie.

L'internat transformé en salle de classes

Ces élèves seront accueillis dans le bâtiment de l'internat. Le lycée en lui-même est trop endommagé. Les lycéens de la filière technologique vont eux aussi retrouver leur établissement mais plus tard, peut-être à la rentrée des vacances de février le 9 mars. Enfin c'est le statu quo pour les élèves de l'enseignement général. Ils continueront jusqu'à la fin de l'année scolaire à être accueillis à Montélimar au lycée Alain Borne, aux Catalins et au collège Margueritte Duras. En début de semaine, des parents d'élèves avaient manifesté pour le retour de tous les élèves au Teil.

La région a par ailleurs annoncé une amélioration des transports. C'est une demande forte des parents puisque souvent les jeunes sont obligés de multiplier les lignes de bus pour atteindre leur nouvel établissement à Montélimar.

5 millions et demi pour réparer les établissements scolaires gérés par la région

La région a annoncé qu'elle débloquait cinq millions et demi d'euros pour réparer les quatre établissements lui appartenant et ayant souffert du séisme. 5 millions au moins pour les réparations du lycée Xavier Mallet au Teil. Le reste sera réparti entre les lycées privé Saint-André du Teil et Chabrillan de Montélimar et le centre d'étude forestière de Montélimar.