Séisme du Teil : les élèves de BTS et de la filière technologique STMG de retour au lycée Mallet

Hébergés depuis le séisme du 11 novembre, les étudiants de BTS et les élèves de premières et de terminales de la filière technologique STMG retournent, ce lundi, en cours au lycée Xavier Mallet du Teil. Cinq salles de classes provisoires ont notamment été installés sur le parking des professeurs.

C'est une rentrée des classes un peu particulière, au Teil. 104 élèves du lycée Xavier Mallet sont de retour dans leur établissement, ce lundi matin. Il s'agit des étudiants en BTS et des élèves en première et en terminale STMG, une filière technologique. Depuis le séisme, ils étaient provisoirement hébergés par le lycée Gustave Jaume, à Pierrelatte.

Cinq nouvelles salles de cours provisoires

Pour les accueillir dans de bonnes conditions, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a profité des vacances de février pour faire installer des préfabriqués comprenant cinq salles de classes, un coin toilette et un self où 150 jeunes peuvent manger en même temps. En effet, depuis le séisme, la cantine du lycée Mallet est inutilisable et il ne peut plus y avoir de demi-pension.

Les cinq salles de classes peuvent accueillir une trentaine d'élèves. © Radio France - Quentin Perez de Tudela

La moitié des élèves de retour au lycée Xavier Mallet

Ces cinq salles de classes provisoires s'ajoutent aux quatre qui avaient déjà été installées pour les élèves de la filière professionnelle ayant réintégrer l'établissement au mois de janvier. Ces élèves de "Bac Pro" effectuent aussi une partie de leurs cours dans ce qui servait d'internat.

Avec ces élèves de Bac Pro, les élèves de la filière technologique STMG et les étudiants de BTS, la moitié des effectifs est de retour au lycée Mallet. L'autre moitié ne reviendra pas avant la rentrée de septembre. Il s'agit des élèves des séries générales. Ils sont prises en charge jusqu'à la fin de l'année scolaire dans des lycées de Montélimar (Alain Borne et Les Catalains).

Des bus renforcés pour les élèves des filières générales en cours à Montélimar

Pour leur limiter le temps de trajets, des chauffeurs de bus de l'Ain et de la Loire ont été appelés en renfort. Ils sont mobilisés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette dernière met 4 millions d'euros sur la table pour la rénovation du lycée Mallet. D'ailleurs, les travaux extérieurs vont débuter mi-mars. Les ouvriers vont s'attaquer notamment aux façades de l'établissement.