Sélection en master à l'université : plus de 1.000 étudiants ont déposé un recours

La réforme instaurant une sélection à l'entrée en master 1 à l'université est appliquée pour la première fois cet été. Un peu plus de 1.000 étudiants recalés ont déjà saisi les rectorats.

Après le feuilleton Admission post-bac et ses dizaines de milliers de bacheliers sans affectation, voici celui des étudiants qui viennent de décrocher leur licence mais ne trouvent pas de place en master. Adoptée en décembre 2016, la réforme qui prévoit une sélection à l'entrée en master 1 entre en application pour la rentrée universitaire 2017 (sauf dérogations) et permet aux établissements de sélectionner les étudiants qui intégreront un master 1.

D'après le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, près de 130.000 étudiants décrochent chaque année leur diplôme de licence. En règle générale, 75% décident de poursuivre leurs études en master, ce qui représente 96.000 volontaires pour intégrer un master 1. "Au 24 juillet, précise-t-on au ministère, 1016 dossiers de procédure de saisine ont été déposés".

La réforme garantit le droit à la poursuite d'études

Ce sont donc au moins 1016 étudiants qui ont formulé leur demande pour accéder aux masters de leur choix. Recalés, ils ont saisi le recteur de leur académie qui doit leur faire trois propositions pour rejoindre un autre master en cohérence avec leurs aspirations et leur projet professionnel, puisque la réforme garantit un "droit à la poursuite d'études" pour les titulaires d'une licence.

"S'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence" - Article I de la loi du 23 décembre 2016

Mais cette saisine du rectorat ne peut se faire que dans les quinze jours qui suivent la réception de l'attestation de diplôme de licence et après au moins deux refus d'admission en première année de master. "Ce délai est bien trop court" pour Jimmy Losfeld, le président de la Fage, la Fédération général des associations générales étudiantes, qui demande au ministère d'être bienveillant là-dessus cette année et de supprimer le délai l'an prochain.

Des étudiants dans l'impasse

Ninon a eu sa licence de psychologie à l'université Paris-Descartes. Malgré un second semestre décroché avec la mention assez bien, ses dix demandes d'admission en master 1 ont été refusées. "J'ai postulé dans dix masters partout en France pour être sûre d'avoir une place, raconte l'étudiante, malgré cela j'ai été refusée partout, Paris, Nancy, Grenoble, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nîmes... J'ai donc décidé d'effectuer un recours fin juillet, sauf que le rectorat est fermé jusqu'à mi août".

Ninon se retrouve "dans une impasse". "Cela me stresse et je profite moins bien de mon été, poursuit la jeune femme, la rentrée est dans un peu plus d'un mois et je ne sais pas où je vais être". L'angoisse est la même pour Thomas. A 25 ans, il a repris ses études et vient d'obtenir sa licence de sciences politiques à l'université Paris Ouest - Nanterre La Défense avec mention assez bien. Il voulait poursuivre au sein de son université en master travail politique et parlementaire.

"Ce master est cohérent avec mon projet professionnel et compte tenu de mes résultats je me disais que j'avais mes chances" explique Thomas. Il postule tout de même également à Paris I en sciences politiques et en relations internationales. Il est refusé dans les trois. "J'ai entendu parler de cette histoire de droit à la poursuite des études, avec la possibilité d'un recours devant le rectorat" poursuit-il. Thomas a donc déposé son recours il y a près d'un mois. Il vient de recevoir un mail lui indiquant que sa demande était prise en compte.

"C'est un peu la panique, malgré un investissement total et de bons résultats, je me vois refuser un truc auquel, de mon point de vue, j'avais droit" - Thomas

"Normalement, on va me proposer trois formations en lien avec mon cursus. Sauf que quand on fait des sciences politiques, on fait de l'histoire, de la sociologie, du droit, de la philosophie... Si on m'envoie faire de la socio à Aix, je n'irai pas car ce n'est pas ce que je veux faire" ajoute l'étudiant. "C'est un peu la panique, malgré un investissement total et de bons résultats, je me vois refuser un truc auquel, de mon point de vue, j'avais droit. C'est très déstabilisant car je ne sais pas ce que je vais faire dans quatre semaines. On m'a proposé des stages qui m'intéressent, mais je ne peux pas les accepter puisque sans université je n'ai pas de convention" poursuit le jeune homme.

Trop de dysfonctionnements d'après la Fage

"C'est une bonne réforme que nous avons soutenue" précise Jimmy Losfeld, qui rappelle qu'auparavant la sélection se faisait entre le master 1 et le master 2, "ce qui n'avait pédagogiquement pas de sens". Mais le président de la Fage confie sa déception quant aux nombreux dysfonctionnements. "Certains acteurs ne jouent pas le jeu, dénonce Jimmy Losfeld, plus de 400 mentions de master dérogent à la réforme en profitant de l'année de transition autorisée et n'appliquent donc pas encore les critères de sélection".

Le syndicat pointe également du doigt le "manque de communication" du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, des universités et des rectorats. "On se retrouve avec des étudiants qui ont une licence, qui sont refusés en master, mais qui ne savent pas qu'ils peuvent saisir le recteur pour obtenir quelque chose" ajoute Jimmy Losfeld pour qui "il serait inacceptable qu'on se retrouve à la rentrée avec des étudiants qui n'ont rien". La Fage réclame au gouvernement un dispositif d'urgence pour l'été.

Le ministère assure "suivre la situation de près"

Le gouvernement a bien mis en place un site internet pour informer les étudiants : trouvermonmaster.gouv.fr. Un site "mal fait, pas assez intuitif et sur lequel on ne trouve pas forcément ce qu'on recherche" assure la Fage. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche promet de "tout faire pour que tous les étudiants aient une place en master à la rentrée".