Selon FO Education, en Moselle, on manque d'enseignants et on ne recrute pas pour autant

En Moselle, des candidats sur liste d'attente pour le concours de professeur des écoles demandent à être embauchés sur des remplacements d'enseignants absents. Problème : ces postes sont à pourvoir "en contractuel", statut plus précaire et moins qualifié.

Ils ont un rêve, devenir professeur des écoles. Ils ont passé le concours, mais se retrouvent sur liste d'attente. A la mi septembre, aucun n'a été appelé, alors que selon eux, il y a des enseignants à remplacer en Moselle. Ils reprochent à l'Education nationale de faire appel à des contractuels - en clair, des CDD, beaucoup plus précaires et moins qualifiés - au lieu de les embaucher Ces candidats sur "liste complémentaire" étaient une quinzaine, hier, devant de la DSDEN (Direction des services départementaux de l'éducation nationale) de la Moselle, à l'appel du syndicat Snudi-Force Ouvrière.

Caroline est arrivée troisième sur la liste complémentaire. Depuis, elle attend qu'on l'appelle : jusqu'au 30 septembre, quand il y a des désistements des candidats reçus, le rectorat fait appel à cette liste d'attente. Mais à ce jour, l'administration assure qu'il y en a eu zéro. Mais dans le même temps, "on voit des postes nous passer sous le nez", dit-elle. Car pour les remplacements, par exemple de longues maladies, de disponibilité, de congé maternité, on fait appel à des contractuels, des CDD, précaires, pas très bien payés, et moins qualifiés puisque le recrutement se fait au niveau licence.

Caroline aurait pu postuler à ces offres, mais elle ne peut pas s'y résoudre : "je serais contractuelle jusqu'à juin, juillet, et après ? Et puis cela veut dire ensuite repasser le concours, alors que je suis à trois places... du point de vue mental, ça joue sur les nerfs !" Certains ont fait beaucoup de sacrifices pour arriver à un cheveu du précieux sésame, comme Faouzia. Elle a passé le "troisième concours" réservé aux salariés justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle, pour réaliser "un rêve de petite fille". Elle est première sur liste d'attente et son téléphone n'a pas sonné non plus : "J'ai passé dix mois à bûcher à la maison, à mettre ma carrière professionnelle en pause, à impliquer toute ma famille. Ce n'est pas un caprice, c'est une vocation. J'ai ça dans les tripes."

Mais faire appel à cette liste complémentaire, concrètement, cela signifie créer de nouveaux postes de fonctionnaires. Matthieu Risse, secrétaire en Moselle du syndicat Snudi Force Ouvrière, assume cette revendication : "Nous, on est pour des emplois statutaires de fonctionnaires d'Etat, pas pour des emplois de contractuels, c'est une chose. Mais au-delà de ça, il y a urgence : les endroits où il manque un enseignant, il va bien falloir en recruter un. Et si on arrive pas à recruter un contractuel, que fait-on ?" Car selon lui, ces postes de contractuels sont tellement peu attractifs qu'ils trouvent rarement preneurs.

Les créations de poste, une prérogative du gouvernement

Cela dit, selon les chiffres donnés par la DSDEN à la délégation syndicale reçue ce mercredi, 25 contractuels ont été embauchés. Hasard un peu amer : il y a 25 candidats sur la liste complémentaire. En tout cas, ils se sont vus promettre que leurs revendications seraient remontées au ministère de l'Education nationale, seul habilité à pouvoir créer des postes. Le rectorat n'a pas souhaité faire plus de commentaires pour l'instant.