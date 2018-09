Poitiers, France

Poitiers figure à la 12ème place de l'enquête globale mais figure tout en haut du palmarès en matière d'offres de logements et d'offres de formation., selon une enquête du journal l'Etudiant. Pour le logement, on apportera toutefois un bémol puisque l'on sait depuis plusieurs semaines que beaucoup d'étudiants galèrent pour trouver un toit. Le coût moyen des logements étudiants reste cependant parmi les plus faibles de France. Autre bon point concernant le taux de réussite en première année de licence, là aussi Poitiers se classe en haut du tableau à la deuxième place.

Poitiers, mauvais élève pour son offre culturelle et de transports pour les étudiants

En matière d'offres culturelles, elle occupe la 28ème place sur 44. Une carte culture poitevine, gratuite, permet cependant d'obtenir des réductions pour le ciné ou des concerts, des expositions, mais beaucoup d'étudiants choisissent de quitter Poitiers pendant leur week-end faute d'animations suffisantes. La préfecture de la Vienne est aussi mauvais élève sur le plan des transports, les jeunes dénoncent régulièrement le manque de liaisons et leur fréquence et notamment en dehors des cours entre le campus et le centre ville.

Même si le nombre d'étudiants a augmenté pour cette rentrée , depuis 10 ans Poitiers est loin d'être la ville qui attire le plus pour faire des études supérieures selon l'enquête de l'Etudiant. Poitiers se classe à la 36ème position des villes universitaires.